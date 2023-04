“È morto…” annuncio terribile per Tommy Johnson | A Vite al Limite succede un dramma

Su uno dei protagonisti di Vite al Limite circolano voci assurde e davvero drammatiche. Ora arriva finalmente la verità.

E’ veramente impossibile non conoscere Vite al Limite, programma in onda su Real Time in cui viene mostrato come fossimo in una docu-serie il percorso di rinascita fisica ed emotiva di persone gravemente sovrappeso. La loro vita è completamente stravolta dalla malattia dell’obesità ma in loro soccorso arriva il dottor Nowzaradan.

Proprio lui, specializzato in diverse tecniche di dimagrimento compresa quella più nota ossia la riduzione dello stomaco è il vero responsabile del loro miglioramento. I metodi utilizzati sono spesso discutibili: il medico non è noto, infatti, per il suo tatto.

Il dottor Nowzaradan non rinuncia mai alla sua schiettezza e alla sua ironia anche in situazioni che sembrano davvero senza via d’uscita. In onda da moltissimi anni, gli spettatori si sono poi appassionati alle storie dei protagonisti di Vite al limite mentre cercano di capire come prosegue la loro vita dopo lo show.

Una fra le storie più avvincenti è stata quella di Tommy Johnson che nel corso della puntata ha mostrato sempre più la sua tenacia e forza d’animo fino a raggiungere risultati incredibili. Ma per lui sarà ancora così dopo anni dalla fine dello show?

La storia di Tommy Johnson

La vicenda di Tommy Johnson viene raccontata nell’undicesima puntata di Vite al limite. Tommy spiega al dottore come da bambino ha iniziato a mangiare per il nervoso, non riuscendo più a trattenere la sua impulsività. Questa tendenza si è poi trasformata in un disturbo e in una malattia che lo hanno portato ad avere un peso incontrollabile.

Eppure Johnson, in preda al desiderio di cambiare la propria vita anche per viverla in maniera normale con la propria fidanzata è riuscito a perdere ben 70 chili e a sottoporsi poi all’intervento di riduzione dello stomaco. Un traguardo che poco tempo addietro sembrava impensabile ma che invece è stato raggiunto non senza sacrifci.

Il post Vite al Limite

Su questa che sembra una storia a lieto fine, però, si è stagliata un’ombra: infatti, in molti credevano che dopo il programma Tommy Johnson fosse in realtà morto. Questo non è assolutamente vero anzi a quanto pare l’uomo continua a mantenersi in forma per mantenere le promesse fatte alla sua fidanzata.

La sua compagna, infatti, ha perso un suo ex fidanzato proprio a causa dell’obesità: Tommy non era per nulla intenzionato a gettare all’aria la sua vita ed è per questo che sebbene con tantissime difficoltà ha dato alla sua esistenza decisamente un’altra piega.