Segni Zodiacali: questi 4 sono i più sfortunati, scopri se ci sei anche tu

E’ il momento di conoscere i quattro segni meno fortunati dello Zodiaco. Secondo l’Oroscopo questi qui elencanti devono stare attenti.

Consultare l’Oroscopo è diventata una prassi ormai quotidiana di tutti noi. La gente è, infatti alla ricerca di consigli e dritte per destreggiarsi in questo mondo complicato. In genere gli Oroscopi tendono a consegnare un quadro generale su tre aspetti principali: amore, fortuna e lavoro.

Ovviamente è importante cercare di prendere con le pinze ciò che viene indicato sull’Oroscopo e non seguire come fosse oro colato tutto. Ricordiamo sempre che i nostri segni dipendono dalla data e dall’ora di nascita ma le inclinazioni caratteriali vengono stabilite anche in base all’allineamento dei pianeti.

Ogni segno ha caratteristiche comuni che permettono agli esperti di formulare un Oroscopo adatto bene o male alla moltitudine. Intanto, però, ora andiamo a scoprire quali sono i segni più sfortunati dello Zodiaco, quelli a cui per un motivo o per un altro non va sempre bene, specialmente quando si sta parlando di gioco

Stiamo parlando di coloro nati sotto il segno della Vergine, del Cancro, del Gemelli e e dello Scorpione, spesso anche molto sfortunati nel gioco. Scopriamo, però, il perché di queste problematiche.

Vergine e Cancro

La Vergine è un segno di Terra che segue le regole in maniera ligia e severa: proprio per questo, forse, che non riesce mai ad essere vincente. Quando gioca chi è della Vergine si ritrova a vincere una somma davvero contenuta per questo si consiglia di non perseverare quando si capisce che la ruota semplicemente non gira.

Il Cancro, invece, è un segno d’acqua tendenzialmente ricco di aspetti positivi. Socievole e sensibile, questo segno si fa prendere troppo dall’emotività non riuscendo mai veramente a vincere nulla al gioca. In questi casi sempre meglio cambiare passatempo.

Gemelli e Scorpione

I nati nei Gemelli sono spiriti creativi e ribelli, qualità bellissime quando si vuole stare in gruppo o fare un bel viaggio da esploratori. Questa attitudine, però, non funziona nel gioco in quanto chi è dei Gemelli tende a non rispettare le regole e di conseguenza è molto sfortunato quando gioca.

Stessa sorte per gli Scorpione i cui tentativi di vittoria risultano vaghi nel momento in cui si dimostrano eccessivamente competitivi evitando di trovare un punto d’incontro. Questo loro atteggiamento irruento e sovversivo viene aumentato da una buona dose di sfortuna nel gioco che completa un quadro interessante di analisi.