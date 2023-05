Pamela Petrarolo, com’è diventata la show girl di Non è la Rai: irriconoscibile

Pamela Petrarolo ha postato di recente una foto del passato: com’è cambiata da ieri a oggi.

Dopo aver fatto la sua prima apparizione in televisioni a soli tredici anni per Domenica in, trasmissione guidata da Gianni Buoncompagni, nella quale presentava un gioco per bambini, è arrivata subito al centro dell’attenzione partecipando a Non è la Rai per le quattro edizioni consecutive.

Durante la trasmissione ha dimostrato le proprie doti canore, cimentandosi nell’interpretazioni di pezzi molto importanti, che l’hanno poi portata a intraprendere anche una strada nel mondo della musica, incidendo due album di cover, di cui il primo: Io non vivo senza te.

Successivamente non ha partecipato a molti altri programmi, se non solo attraverso brevi apparizioni in qualità di ospite, ma l’abbiamo vista mettersi alla prova, a distanza di molto tempo l’uno dall’altro, in due reality, tra cui La Fattoria nel 2006 e L’isola dei Famosi nel 2022.

La show girl è stata, dunque, una delle ragazze più amate di Non è la Rai, e molti italiani la ricordano così. Nel corso del tempo è cambiata moltissimo e durante le varie apparizioni in televisione abbiamo potuto vederla con look diversissimi gli uni dagli altri.

Com’è cambiata Pamela Petrarolo nel corso degli anni

Pamela Petrarolo ha varcato le porte del mondo della televisione con un look molto diverso da quello attuale: i capelli cortissimi e castano scuro appena sotto il viso con una frangetta voluminosa, che le stavano a pennello definendole il volto. Per molto tempo, invece, il caschetto è scomparso lasciando spazio a una lunga chioma con onde naturali, oppure pieghe, cambiando anche il colore fino al rosso fuoco.

Ultimamente, pare che Pamela abbia voluto fare un salto nel passato e tornare al caschetto della ragazzina di Non è la Rai, lievemente più corto rispetto a prima e con un colore assai più scuro, tendente al nero, ma con la stessa frangetta.

La danza e la musica come passioni

Come abbiamo visto, durante la sua partecipazione a Non è la Rai, aveva inciso due album, Io non vivo senza te e Niente di importante. Con i due aveva avuto un discreto successo e adesso sembra essersi buttata nuovamente nel mondo della musica. Infatti, Pamela Petrarolo ha pubblicato un nuovo singolo: la sua cover di 50 special dei Lunapop, con l’arrangiamento del musicista Pierfrancesco Tarantino e pubblicata a maggio del 2022. Questo il pezzo con cui Pamela vorrebbe far sapere a tutti noi la possibile esistenza di un progetto musicale nuovo? Chissà se questa volta si tratta di cover o di pezzi inediti della cantante.

Con la foto pubblicata sui social, Pamela ricorda una bambina appassionata di danza, sport che ha avuto un’enorme importanza nel suo ruolo all’interno del mondo dello spettacolo. E così ricorda quei giorni lontani fatti di sogni e speranze, che dopo poco tempo si sarebbero trasformati in realtà.