Belen Rodriguez dolce attesa, parla Stefano De Martino: spunta la verità

Stefano De Martino si è espresso riguardo le voci sulla presunta gravidanza di Belen.

Da quella foto pubblicata dalla show girl e conduttrice argentina Belen Rodriguez, la coppia non ha avuto tregua: i sospetti nati proprio nel mondo dei social tra scambi di like e foto equivoche, non cedono.

Neppure le dichiarazioni della show girl – la quale ha spiegato più volte di non essere incinta – sono bastate a smentire le ipotesi e a placare gli animi di chi spera in una terza gravidanza della donna.

Abbiamo avuto notizia, però, nel frattempo, che i due risultano ancora sposati su carta, ed essendo tornati insieme le speranze di un nuovo bambino per la coppia sono aumentate.

Questa volta è proprio l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, che ha deciso di intervenire in prima persona, per dirci qual è finalmente la verità dietro tutti questi pettegolezzi.

Belen aspetta un bambino? Parla Stefano De Martino

Stefano, ex ballerino del programma di Maria De Filippi, Amici, ha abbandonato quella strada per darsi al mondo dello spettacolo sotto le vesti di conduttore televisivo e anche attore di teatro. Questo è quello che ha dichiarato al programma Rai La conferenza stampa.

Nelle sue mansioni rientrano quelle di genitore, essendo anche il papà di Santiago, nato dal matrimonio con la show girl argentina Belen Rodriguez, la quale, indubbiamente, ha incrementato la popolarità dell’ex ballerino. Tra alti e bassi i due sono finalmente tornati insieme e questa volta sembrano aver raggiunto una stabilità.

Le parole di Stefano De Martino

Tutti i pettegolezzi riguardo la possibilità che la coppia sia di nuovo in attesa di un bambino sono cresciuti nel corso del tempo a partire dalla notizia del ritorno di fiamma tra i due, per alcune circostanze che hanno visto Belen assente dalla conduzione de Le iene per problemi di salute – che poi sono stati attribuiti al Covid.

A mettere fine a tutte queste voci, è proprio Stefano De Martino, che ha deciso di parlare della questione. Insistendo sul fatto che sia davvero complicato avere una doppia vita divisa tra la famiglia e il lavoro, Stefano cerca di impegnarsi al massimo per gestire tutti gli impegni essendo in una fase di carriera abbastanza piena. Quanto alla questione della presunta gravidanza di Belen l’ex ballerino ha smentito tutte le voci, in quanto al momento non avrebbe il tempo materiale per potersi occupare di un bambino in arrivo. Sicuramente, nel caso in cui avverrà, ne saremo subito tutti al corrente.