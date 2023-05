Il ritorno degli Hunger Games annunciati dal nuovo trailer per il prequel | I dettagli

La saga fantasy-distopica Hunger Games torna sul grande schermo con un quinto film, l’adattamento del libro prequel.

Hunger Games è stata senz’altro una saga molto fortunata. Sia la sua parte cartacea, quella originale, che Suzanne Collins ha creato al finire degli anni Duemila, sia i quattro film derivati che hanno collezionato incassi complessivi per un totale di quasi tre miliardi di dollari. L’idea di base non è di certo innovativa (basti vedere Battle Royale o il più recente Squid Game), ma l’abilità nel world-building e la declinazione di questo racconto per un pubblico di giovani adulti hanno reso Hunger Games una delle storie “battle royale” più celebri di sempre.

Ora questa storia tornerà nelle sale con Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, film prequel che racconterà la giovinezza del futuro tiranno Coriolanus Snow e la sua risalita al potere dopo la disgrazia accaduta in famiglia. La ballata dell’usignolo e del serpente è anch’esso un adattamento di un romanzo della Collins e prende luogo sessantacinque anni prima gli eventi narrati nella serie originale. L’epico trailer distribuito negli ultimi giorni ci fa dare uno sguardo approfondito a personaggi, ambientazioni e trama.

Di cosa parlerà questo prequel?

Come detto, il focus sarà il diciottenne Coriolanus Snow, rampollo di una famiglia caduta in disgrazia che cerca un modo per riprendersi ciò che gli spetta. Questa occasione si presenta con la decima edizione degli Hunger Games, ideati da Casca Highbottom, in cui Coriolanus dovrà fare da mentore per il tributo del Distretto 12, Lucy Gray Baird. La giovane si dimostra piuttosto coriacea nei confronti del governo ed è intenzionata a vincere; contemporaneamente, Snow e Lucy creeranno un forte legame che andrà oltre a quello del mentore-tributo.

Così come la serie originale, anche La ballata dell’usignolo e del serpente metterà la distopia politica al centro del tema narrativo. I personaggi in comando sono di nuovo rappresentati con abiti e capigliature stravaganti, persone che vivono in una sfera sicura all’interno di un mondo che di sicuro non ha niente. Conoscendo il destino di Coriolanus possiamo forse aspettarci quali saranno le sue scelte in questa storia e come il suo contributo influenzerà Panem e i Giochi.

Cast e data di uscita di La ballata dell’usignolo e del serpente

Ad interpretare il giovane Coriolanus Snow troveremo il giovane Tom Blyth (Billy the Kid), accompagnato dalla Lucy di Rachel Zegler (Golden Globe per West Side Story). L’inventore dei Giochi Casca Highbottom sarà Peter Dinklage (Il Trono di Spade), mentre la sua fidata collaboratrice Volumnia Gaul sarà interpretata da Viola Davis (Barriere, Suicide Squad). I membri della famiglia Snow, Tigris e la Nonna Snow, saranno Hunter Schafer (Euphoria) e Fionnula Flanagan (Lost). Nel cast anche Jason Schwartzmann (Asteroid City) e Burn Gorman (The Offer).

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente sarà diretto da Francis Lawrence, già regista di Hunger Games: La ragazza di fuoco e la coppia di film che formano Hunger Games: Il canto della rivolta. La distribuzione del film è prevista per il 17 novembre 2023.