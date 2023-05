7 film in cui l’eroe fallisce | Come vengono ribaltate le aspettative

Nella lotta fra bene e male ci si aspetta che l’eroe riesca infine a trionfare sui cattivi, ma questo non è sempre un esito scontato.

Che in un film finiscano per vincere i buoni o i cattivi non è solo una scelta narrativa per sorprendere lo spettatore. Come qualsiasi altro elemento di una storia, il finale deve essere contestualizzato con la trama, lo sviluppo dei personaggi ed il tema dell’opera. Se l’eroe fallisce, il fallimento riflette il messaggio che l’autore vuole trasmettere al pubblico e se questo messaggio funziona, il finale viene apprezzato.

Ci sono celebri esempi sia di casi in cui l’eroe trionfa sul male, sia di episodi invece in cui sono i cattivi ad imporsi. Viene alla mente la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, in cui l’opera tutta è un messaggio di speranza anche nei momenti più bui e non poteva quindi non chiudersi che con la sconfitta di Sauron; oppure I predatori dell’arca perduta, in cui nonostante Indiana Jones fallisce nel recupero dell’Arca per il bene del suo amore Marion, i nazisti verranno eliminati in una sorta di contrappasso divino.

Rocky, John G. Avildsen (1976)

Il film che ha costruito la leggenda di Sylvester Stallone, Rocky segue le vicende dell’emergente pugile Rocky Balboa e del suo incontro con il campione dei pesi massimi Apollo Creed. Nonostante Rocky si alleni duramente e riesce a mettere in difficoltà Apollo come nessuno prima di lui, al nostro protagonista viene infine assegnata la sconfitta dai giudici dopo quindici riprese. La sconfitta non ha però peso sul suo cuore in quanto Rocky ha dimostrato il suo valore e può dichiarare il suo amore ad Adriana.

Casino Royale, Martin Campbell (2006)

Casino Royale è il primo film in cui James Bond è interpretato da Daniel Craig, sesto attore a vestire i panni di 007. Il film è considerato quasi un reboot del personaggio in quanto vediamo un Bond inesperto e, a volte, vittima degli eventi: l’agente si innamora di Vesper Lynd nel corso della sua missione per abbattere l’impero del losco Le Chiffre, solo per scoprire alla fine che Lynd è una doppiogiochista per conto di Le Chiffre stesso. Bond non riuscirà a salvare la vita della donna che ama, segnando l’inizio del nuovo 007 con grande umanità.

Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan (2008)

Questo film di Batman, uno dei tanti degli ultimi vent’anni, è forse il più iconico. Nonostante i molti apprezzamenti ricevuti dall’Uomo Pipistrello di Robert Pattinson nel film The Batman, la versione di Christian Bale è altrettanto amata. Si aggiunga a questo la regia firmata da Nolan e l’interpretazione di Heath Ledger nei panni di Joker, penultimo ruolo dell’attore prima della sua prematura scomparsa nel 2008. Batman, per salvare Gotham City, finisce per assumersi le colpe di Harvey Dent e far passare quest’ultimo come l’eroe della città, rimanendo celato agli occhi di Gotham e alla giustizia che lo cerca incessantemente.

L’impero colpisce ancora, Irvin Kershner (1980)

Universalmente considerato il miglior film della longeva saga di Star Wars, L’impero colpisce ancora presenta uno dei colpi di scena più impattanti della storia del cinema. Il momento in cui Darth Fener rivela a Luke Skywalker di essere suo padre è la scena più famosa di Guerre stellari e fa convergere tutto un insieme di indizi che colpiscono lo spettatore – e Luke – come un pugno. Stavolta però il fallimento è solo temporaneo, in quanto tre anni dopo la trilogia si conclude con Il ritorno dello Jedi.

Braveheart – Cuore impavido, Mel Gibson (1995)

La storia di William Wallace non ha avuto un lieto fine neanche nella vita reale. L’icona della rivoluzione scozzese guidò il suo popolo contro i dominatori inglesi e finì per essere torturato e giustiziato da Edoardo I Plantageneto. In questo senso, Wallace – anche quello cinematografico di Gibson – fallì contro i suoi nemici. Il martirio del condottiero garantì però agli scozzesi una rinnovata forza che gli permise di vincere la guerra e ottenere la libertà.

Avengers: Infinity War, Anthony e Joe Russo (2018)

Secondo grande climax dell’MCU dopo il primo film sui Vendicatori, Infinity War è la prima parte di questo epilogo. Sebbene in Endgame gli eroi riescano – non senza sacrifici – a salvare la Terra da Thanos, in Infinity War il loro sforzo unito non riesce a sopraffare il Titano Folle e questo mette in atto infine lo “Snap” con il quale dimezza la popolazione dell’universo. Spider-Man, Bucky Barnes, T’Challa, Groot, Wanda Maximoff, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord e Doctor Strange si dissolvono a causa del blip, consegnando – momentaneamente – la vittoria a Thanos.

Hereditary – Le radici del male, Ari Aster (2018)

Al suo debutto alla regia Ari Aster confeziona un horror paranormale di grande impatto soprattutto grazie alla regia calcolata e le eccellenti interpretazioni. In Hereditary si combatte uno dei re degli inferi, Paimon, che vive nel corpo della giovane Charlie fino a che questa non muore in un tragico incidente. Annie, madre di Charlie, verrà ingannata nell’evocare nuovamente Paimon fino al terribile finale in cui la famiglia finisce sterminata e l’essere maligno è pronto a stendere il suo dominio sull’umanità. Aster è ora nelle sale col suo ultimo film, Beau ha paura, con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista.