Dune – Parte Due, finalmente il trailer | Cosa ci dicono le immagini mozzafiato

Uno dei film più attesi dell’anno ha finalmente un trailer che ci da un’idea dell’epicità a cui assisteremo.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica di due anni fa, Denis Villeneuve sta per accompagnarci di nuovo tra le dune di Arrakis in Dune – Parte Due. Il cast corale, già di altissimo livello nel primo film, aggiunge molti nomi in questo sequel e, stando alle parole di Villeneuve, “siamo andati in nuove location. Non volevo lasciasse una sensazione di ripetitività. Sono tutti set nuovi. Tutto è nuovo”.

Vediamo un assaggio di quello che il regista intende dal trailer appena rilasciato da Warner Bros. Ciò che ci viene mostrato è una evidente evoluzione del primo capitolo, il quale aveva posto il focus sugli intrighi politici, il world-building e il posizionamento di tutte le pedine necessarie per il vero scontro su Arrakis. Dune – Parte Due adatterà la seconda metà dell’omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert del 1965.

Nuovi personaggi, nuove tradizioni, nuovi scontri

Abbiamo anzitutto uno sguardo davvero chiaro sui nuovi personaggi che si uniranno alla mischia in Parte Due. Florence Pugh (Midsommar) sarà la Principessa Irulan Corrino, figlia dell’Imperatore Padishah. Irulan, che nel romanzo introduce tutti i capitolo con estratti dal suo scritti riguardo Paul, sembra interessata al fato della famiglia Atreides e alla possibilità sopravvivenza di Paul stesso e di sua madre Jessica.

Il personaggio più magnetico è però il Feyd-Rautha di Austin Butler (Elvis). Finalmente il sinistro nipote del Barone Harkonnen viene mostrato chiaramente e sembra la miglior versione possibile del Barone stesso. Mentre questo è anziano e decrepito infatti, Feyd-Rautha è giovane ed oscuramente affascinante; allo stesso tempo dove suo fratello Glossu Rabban è robusto e violento, Feyd-Rautha è equilibrato e carismatico. A queste caratteristiche non manca ovviamente il sadismo tipico degli Harkonnen, parzialmente rivelato nel trailer tramite alcuni sprazzi di mostruosità.

Infine, vediamo la misteriosa Lady Margot di Léa Seydoux (Crimes of the Future), membro del Bene Gesserit al servizio dell’Imperatore Padishah, e tutti gli altri volti già conosciuti nel primo film: Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, Josh Brolin come Gurney Halleck, Stellan Skarsgård come Vladimir Harkonnen, Dave Bautista come Glossu Rabban, Stephen McKinley Henderson come Thufir Hawat e, ovviamente, Timothée Chalamet come Paul Atreides.

Feyd-Rautha sarà il rivale numero uno di Paul. Quest’ultimo è entrato a far parte della tribù Fremen di Stilgar dopo aver vinto un duello con uno di loro e deve ora imparare le loro tradizioni per integrarsi completamente. Fra queste, quella più temibile è quella di riuscire a cavalcare un verme delle sabbie. Gli enormi mostri sotterranei di Arrakis non sono di certo molto inclini alla cattività e nel trailer vengono mostrati diversi epici istanti del suo tentativo.

Con l’unione di Paul ai Fremen, ultimi avversari dell’occupazione degli Harkonnen di Arrakis, si prepara il campo alla guerra fra le due fazioni. Con le parole di Villeneuve: “La prima parte è un film contemplativo, mentre la seconda parte è un film di guerra epico e infarcito d’azione”. Il livello di epicità sarà portato al massimo e i personaggi affronteranno impensabili sfide nel loro percorso. Paul sarà diviso fra il desiderio di vendetta, l’affetto materno, l’amore di Chani ed il suo inevitabile ruolo di leader dei Fremen.

Data di uscita di Dune – Parte Due

Dune – Parte Due sarà nelle sale italiane dal 1 novembre 2023. Questo sequel è stato girato da Villeneuve completamente per IMAX, al contrario del primo capitolo che lo era solo al 40%: ci si aspetta quindi uno spettacolo davvero superlativo. Guarda il nuovo trailer qui sopra.