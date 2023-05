Serie TV Il miglior spin-off di Better Call Saul è un altro prequel | La storia di Mike Di Federico Del Ferraro - 10

Better Call Saul ha chiuso la storia di Jimmy divinamente, ma ci sono tanti modi per ampliare l’universo di Breaking Bad.

Breaking Bad ha dato inizio ad un franchise che ha fatto la storia della televisione. La serie tanto amata ha trovato un seguito nel prequel Better Call Saul, che nonostante lo scetticismo iniziale ha riscosso un enorme successo ed è considerata da molti addirittura superiore alla serie madre. Ma dopo i tre finali perfetti creati per Breaking Bad, Better Call Saul ed El Camino, come proseguire la narrazione?

I fan hanno innumerevoli teorie su quale dovrebbe essere la prossima storia raccontata da Gilligan, Gould ed il loro team. C’è chi predilige il mondo criminale del cartello, chi il prison drama con Jimmy dietro le sbarre e chi invece seguirebbe Kim ed il suo tentativo di ricostruirsi una vita piena di soddisfazione ed autodeterminazione; c’è poi chi andrebbe ancora una volta indietro nel tempo ad esplorare i giorni da poliziotto corrotto di Mike Ehrmantraut.

Il passato di Mike ha molto da offrire

Mike è uno dei personaggi più amati in assoluto fra le due serie (ed il film). Inizialmente tirapiedi di Saul, poi di Gus, è diventato parte integrante del team di Walter White ed una figura paterna per Jesse. Del passato di Mike sapevamo ben poco: era stato un poliziotto a Filadelfia ma la sua carriera era finita “drammaticamente”, stando alle parole di Hank. Sapevamo anche che Mike era solito usare mezzi poco legali nei suoi incarichi, come quando cercò di fermare un molestatore domestico portandolo nel deserto e minacciandolo (entrambe le nozioni vengono dall’episodio 3×12 di Breaking Bad, “Mezze misure”).

In Better Call Saul il suo passato è stato approfondito e contestualizzato, ed è drammatico esattamente come Hank aveva commentato. Il figlio di Mike, Matty, era diventato poliziotto come il padre ma nel tentativo di mantenersi pulito dalla corruzione finì ucciso dai suoi stessi colleghi. Questo porta agli eventi che vediamo in “Poliziotti” (1×06 di BCS), uno degli episodi più apprezzati del prequel. Tranne qualche altro piccolo spunto, questo è tutto ciò che sappiamo sul passato di Mike Ehrmantraut.

Cosa vedremmo in un prequel su Mike a Filadelfia

Se l’universo narrativo di Breaking Bad si muovesse davvero verso uno spin-off prequel incentrato sul giovane Mike nella polizia di Filadelfia, questo significherebbe cambiare le carte in tavolo non di poco. Anzitutto, nessuno dei personaggi che conosciamo potrebbe fare una apparizione, dato che torneremmo indietro fino almeno agli anni ’70 o ’80 – e sappiamo quanto a Gilligan e Gould piacciano i cameo di personaggi più o meno importanti del passato. Ma soprattutto dovremmo dire addio ad Albuquerque.

La città del Nuovo Messico è stata da sempre il centro nevralgico ed offre delle atmosfere molto diverse rispetto a quelle più tipicamente urbane che ci aspetteremmo da Filadelfia; allo stesso tempo, non solo abbiamo già visto Philly nel flashback di Mike, ma il finale di BCS si è spostato da Albuquerque ed è arrivato alla fredda Omaha in Nebraska. Il team ha dimostrato di sapersi allontanare da ABQ senza perdere colpi.

Infine, per interpretare Mike Ehrmantraut da giovane si dovrebbe ricorrere ad un attore giovane in quanto Jonathan Banks ha ora 76 anni (viene alla mente la tecnologia svecchiante, ma questa non si sposerebbe bene con i movimenti di Banks ed in generale con un prodotto seriale). Oppure, chissà, vedremo qualche storia completamente inaspettata.