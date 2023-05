Torna Yellowstone: tutto quello che sappiamo sullo spin-off con McConaughey

Continua il periodo di sospensione delle riprese per la quinta stagione di Yellowstone, ma ci sono nuove speranze per il franchise.

Buone notiize per i fan di Yellowstone, perché ormai non ci sono più dubbi: con tutte le probabilità l’attesissima serie di Matthew McConaughey sarà presto confermata, secondo quanto dichiarato proprio dal presidente di ViacomCBS, Chris McCarthy.

La buona notizia arriva dopo un’indiscrezione amara, secondo cui la serie originale potrebbe essere giunta al termine con la quinta stagione, lasciando i fan in sospeso proprio sul più bello. Il dirigente Paramount aveva messo in chiaro le cose, dichiarando che Yellowstone “non sarebbe quello che è oggi senza Kevin Costner e speriamo che questo continui per molto tempo a venire”.

Insomma, sembra proprio che con l’ultima stagione, Yellowstone sia arrivata definitivamente al capolinea. Il motivo scatenante sarebbe da ricondurre a pesanti conflitti di programmazione tra la star della serie tra Kevin Costner e la squadra che lavora nella casa di produzione, che hanno portato alla rottura di ogni rapporto. Sarà proprio l’azienda Paramount a realizzare la serie western e a renderla disponibile sul suo canale e sulla sua piattaforma streaming negli Stati Uniti il prima possibile.

Yellowstone, la quinta stagione è arrivata al capolinea

Intanto, Costner ha ripreso il mano il suo ruolo di regista grazie al film Horizon, prossimamente nelle sale cinematografiche. Tornando a parlare dello spin-off di Yellowstone, ancora non sono stati rivelati dettagli esatti, tuttavia non ci sono dubbi: non avrà difficoltà ad immergersi nell’affascinante mondo del western.

Secondo alcune indiscrezioni, con tutte le probabilità McConaughey si unirà allo spin-off di Yellowstone 6666, portando successo e visibilità al prodotto. L’attore 53enne attore di origini texane sarà quindi il protagonista della serie spin-off nata da una costola di Yellowstone e che fungerà da sequel di quest’ultima.

Tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Yellowstone

Di certo, la sua presenza rivitelizzerebbe moltissimo il franchise, riportandolo sulla strada del successo, dopo l’indesiderata interruzione della serie originale. I fan non hanno accolto bene la decisione e da tempo aspettano di sapere come si concluderà la serie, ecco perché sono rimasti molto delusi. Nonostante questo, ora arrivano buone notizie dallo spin-off, un vero diversivo che regalerà sollievo agli spettatori dando un seguito alle vicende della famiglia Dutton. Inoltre, la nuova serie spin-off dovrebbe ritrovare la maggior parte del cast originale insieme all’immancabile McConaughey.

Nell’attesa di sapere maggiori dettagli, ricordiamo che tutte le stagioni della serie Yellowstone sono disponibili per lo streaming su Paramount+. Non ci resta che attendere e vedere cosa porterà McConaughey al franchise.