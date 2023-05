Serie TV Un posto al sole, dall’8 al 12 maggio succederà l’impensabile | Spoiler eclatanti Di Diandra Migliorucci - 14

La ben nota serie televisiva sorprenderà il suo pubblico con numerosi colpi di scena. Scopriamo qualche anticipazione.

Un posto al sole è la fortunata serie tv che va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì e che tiene compagnia ai telespettatori italiani, facendoli rimanere incollati al piccolo schermo grazie ai suoi numerosi colpi di scena che investono la trama dei personaggi, ovvero gli inquilini di palazzo Palladini.

Marina scoprirà qualcosa riguardo al marito che la deluderà moltissimo. Roberto, infatti, ha una situazione molto delicata e si ritrova in bilico nella sua relazione matrimoniale. Il noto imprenditore non sa più che cosa fare per riconquistare la fiducia della moglie che, ormai, non crede più ad ogni sua singola parola.

Franco ed Angela sono usciti dal loro periodo buio e sembrano aver ritrovato la pace dopo la loro crisi. Tuttavia, un’altra preoccupazione è in agguato e li metterà di nuovo in forte crisi. A tal punto da non far rendere loro conto che la figlia Bianca ha bisogno dei genitori. Per fortuna, nel momento più delicato per una ragazza, Bianca trova conforto nella nonna Giulia.

Roberto proverà a parlare con la moglie, per comprenderla meglio e cercare di capire cosa fare per riappacificarsi con lei. Ma Marina prenderà una decisione che potrebbe rivelarsi fatale per il loro rapporto. Vedendo i due coniugi in crisi, Lara è sempre più motivata a non gettare la spugna con l’imprenditore e a provare di tutto pur di restargli accanto.

Lara, Giulia e Ornella

La Martinelli vuole far capire a Ferri che loro sono una coppia perfetta e, mentre Marina è assente, Lara va a casa di Roberto con il suo piccolo Tommy. La verità dietro al figlio non è ancora stata smascherata. Infatti, nessuno è al corrente che il bambino di Lara, in realtà, non è il figlio di Roberto.

Giulia e Ornella sono ancora ai ferri corti da quando la seconda ha scoperto che la prima le aveva tenuto nascosto il fatto che Luca De Santis è stato promosso e sarà il nuovo primario dell’ospedale. Il Caffè Vulcano avrà diversi problemi e Micaela si prenderà la sua parte di responsabilità.

Alberto, Filippo e Michele

Per amore del figlio, Alberto decide di lasciare la sua casa a Clara, perché non vuole che il suo bambino cresca nel quartiere della sua ex compagna. Filippo e Michele si organizzeranno riguardo alla radio e ad alcune modifiche che vorrebbero fare in merito.

Bice, Sergio, Guido e Mariella sono pronti per fare la loro straordinaria crociera e l’organizzazione è stata anche ultimata. Tuttavia, ci sarà del malcontento da parte di qualcuno. In altre parole, Sasà si sentirà messo in disparte e tradito dall’amica.