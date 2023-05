Serie TV The White Lotus 3: questo personaggio tornerà dalla S1 | Chi è e cosa farà Di Federico Del Ferraro - 11

The White Lotus mantiene dei contatti con il passato tramite dei ritorni come quello di Tanya; ora tocca ad un altro personaggio.

La serie The White Lotus prodotta da HBO è passata da essere una miniserie ad una serie TV vera e propria due anni fa. Il successo della prima stagione portò il network a rinnovarla per una seconda stagione e poi, durante la messa in onda di quest’ultima, per una terza stagione. Nonostante il carattere antologico di The White Lotus abbiamo già assistito al ritorno di un personaggio dalla prima stagione; questo avvenimento sta per ripetersi.

The White Lotus è ambientata nella catena di resort che danno il nome alla serie stessa e che si allocano in varie parti del mondo. Nella prima stagione eravamo alle Hawaii, mentre nella seconda abbiamo calcato il territorio italiano in Sicilia. Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge, è passata dall’isola di Maui alle spiagge siciliane, dove ha incontrato il suo destino. Ora un altro personaggio della S1 sta per tornare nei nuovi episodi.

Belinda Lindsey tornerà in The White Lotus 3

A tornare per la terza stagione di The White Lotus sarà Belinda Lindsey, già direttrice della spa del resort di Maui. Nella prima stagione Belinda, interpretata da Natasha Rothwell (Insecure), era interessata a diventare proprietaria di un proprio centro benessere distaccato dal White Lotus e ad assisterla in questa avventura le si era affiancata proprio Tanya. La coppia sembrava inizialmente interessata a mettersi in affari insieme, ma questo sodalizio infine non si è più concretizzato.

La morte di Tanya in Italia potrebbe aver causato il ritorno di Belinda. Forse la direttrice ne ha sentito parlare e ne vuole sapere di più, oppure si è spostata da Maui per sentirsi più al sicuro. Un’altra possibilità è che sia riuscita finalmente a diventare proprietaria di un centro benessere e che vedremo questa nuova struttura opposta al White Lotus. Con meno fantasia invece è possibile che Belinda sia stata semplicemente trasferita ad un altro resort: la terza stagione infatti cambierà nuovamente location e ci porterà in Tailandia.

Quando vedremo The White Lotus 3?

La terza stagione di The White Lotus non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il rinnovo da parte di HBO è arrivato solo a novembre scorso, mentre la seconda stagione era ancora in corso. Anche il nuovo cast, eccezion fatta per Natasha Rothwell, è sconosciuto. The White Lotus ci ha abituati nel corso delle sue due stagioni a nomi di alto livello come Murray Bartlett, Alexandra Daddario, F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Aubrey Plaza e Laura Dern, e non vediamo l’ora di scoprire chi parteciperà alla stagione tre.

Le prime due stagioni di The White Lotus sono disponibili su Sky Go per gli abbonati Sky e su Now TV.