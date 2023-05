News Morgan e Bugo, continua il dissing velenoso: “Non sarai mai un cantautore” | Volano offese Di Ambra Ferri - 14

Sono passati più di tre anni dal “dov’è Bugo?” di Morgan, ma ancora oggi se ne continua a parlare. Ecco cosa è successo.

A distanza di tempo, Morgan non ha ancora dimenticato cosa è successo sul palco di Sanremo e Bugo probabilmente non perderà mai quello che ha fatto Morgan davanti a tutta l’Italia.

Quando prima dell’ultima edizione di Sanremo si credeva che Morgan potesse ricoprire il ruolo di co-conduttore, Bugo è scoppiato. Sui social, infuriato, gli ha dato dello “sgorbietto”, alludendo al fatto che abbia bisogno del “politichetto di turno” per avere un programma in Rai. Inoltre, ha calcato la mano sottolineando più volte che Morgan non è un cantautore come dice.

“Lo sappiamo che come compositore son vent’anni che non fai un cavolo, non sei mai stato un cantautore. Avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato”, ha detto Bugo. Dalle sue parole si capisce quanto lui sia ancora arrabbiato ed è chiaro che tra i due ci sia ancora del risentimento. Di certo, l’umiliazione pubblica sul palco di Sanremo è un episodio difficile da dimenticare.

Nessuna tregua tra Morgan e Bugo

“Sei diventato questa specie di storico della musica, storico di corte, compositore di corte, pensi di affabulare la gente con le tue cavolate mezze inventate, mezze buttate lì. Ti rimane quello, va bene dai, te lo concedo: sei talmente involuto che almeno questo te lo posso concedere. Però basta parlare di me nelle interviste. […] Volevo ricordarti un’altra cosa: guarda che tu non sei Sergio Endrigo eh, non sarai mai un cantautore”, ha terminato Bugo.

La risposta di Morgan non è tardata ad arrivare ed è stata pubblicata in una lunga intervista a Rolling Stone. “Ti ho scritto una canzone in faccia e non te ne sei accorto“, ha detto riferendosi proprio al dissing di Sincero che ha cantato in diretta sul palco del Teatro Ariston.

La velenosa risposta di Morgan

“A questo [il nuovo brano di Sincero che ha cantato a Sanremo], si aggiungono più di cento arrangiamenti per le canzoni assegnate ai talent grazie ai quali hanno vinto Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Antonio Maggio, Matteo Becucci, motivo per cui sono entrato nel Guinness dei primati come miglior giudice di X Factor al mondo”.

“Bugo, dammi retta, fatti due risate e ‘ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro'”. Insomma, quella tra Bugo e Morgan è una diatriba che, a distanza di anni, continua a proseguire. Chissà se ci sarà mai un sequel.