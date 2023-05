News Angelo Duro, saltano fuori le foto della fidanzata segretissima | Non si può più nascondere Di Marina Drai - 12

Angelo Duro è stato paparazzato per le strade di Roma insieme a una donna e, per tutta risposta, ha mostrato il dito medio ai fotografi.

Comico e personaggio televisivo originario della Sicilia, Angelo Duro in un modo o nell’altro riesce sempre a far parlare di sé. Che sia per uno sketch o per una parola di troppo di fronte alle telecamere, o addirittura un semplice gesto mentre è a passeggio, il comico sale spesso alla ribalta.

La sua carriera è iniziata nel 2010 quando Davide Parenti, autore e giornalista, lo nota durante un’esibizione in un locale. Parenti decide di ingaggiarlo per Le Iene e il comico accetta, diventando inviato del programma e curando gli spazi Nuccio VIP e Il cantante senza pubblico.

L’esperienza a Le Iene lo ha fatto al conoscere al grande pubblico e ha permesso alla sua carriera di decollare. Nel 2017 ha esordito con il suo spettacolo teatrale Perché mi stai guardando?, ottenendo giudizi positivi sia dal pubblico che dalla critica. Tanto è stato il successo che lo spettacolo è stato trasmesso su Italia 1.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato Il piano B. Nel 2016 ha recitato nel film Tiramisù di e con Fabio De Luigi. La sua carriera è proseguita a teatro con gli spettacolo Da vivo e Sono cambiato. Di recente lo abbiamo visto a Sanremo con il suo eccentrico monologo.

Il tour nei teatri

Oggi Angelo Duro continua a essere impegnato col tour di Sono cambiato per i teatri di tutta Italia. Nello spettacolo il comico racconta di “essere cambiato”, e i suoi fan vogliono in effetti scoprire che cosa comporti questa sua affermazione.

Il comico ha fatto del suo linguaggio “volgare” il suo punto di forza. Pur attirando molte antipatie, è riuscito a costruirsi un buon seguito di fan proprio grazie a questo suo modo particolare di porsi. Con lui non c’è molto da fare: o lo si ama o lo si odia.

Angelo Duro insieme alla sua fidanzata

Gli scatti immortalano il comico insieme alla sua misteriosa fidanzata Marilù Pipitone. “Misteriosa” perché il comico ha sempre cercato di nasconderne l’identità e non mostrarla nelle foto che condivide sui social. Il gossip però è riuscito a scobprire in men che non si dica di chi si tratta. La donna ha accompagnato il compagno a Sanremo 2023, dove il comico ha recitato un monologo in mutande.

Marilù Pipitone è un’attrice e ha recitato in pellicole come Belli Ciao e Ciurè di Pio e Amedeo. Presto la vedremo al cinema con La bocca dell’anima e nella fiction Viola come il mare di Canale 5. Il comico, dopo essere stato beccato, non si è certo risparmiato e ha mandato a quel paese i fotografi sotto lo sguardo divertito della compagna.