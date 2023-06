Cinema Leonardo DiCaprio in Hocus Pocus | Doveva fare parte del cast Di Diandra Migliorucci - 20

L’attore hollywoodiano non aveva ottenuto la parte nel film per diversi motivi. Inoltre, in quale personaggio si sarebbe dovuto immedesimare?

Quando è uscito nelle sale cinematografiche, nel 1993 negli Stati Uniti d’America e nel 1994 in Italia, Hocus Pocus non aveva ottenuto il successo straordinario che, invece, ha ai giorni nostri. Il film, diretto da Kenny Ortega, era stato pensato per un pubblico infantile. Ma, alla fine, si è rivelato essere un po’ troppo horror.

La popolarità di questa pellicola è cresciuta negli anni grazie alla ripetuta messa in onda su Disney Channel. Adesso Hocus Pocus è un tipico film che si guarda ad Halloween e, dopo ben 29 anni, è stato creato anche un sequel. Stiamo parlando di Hocus Pocus 2, uscito nel settembre del 2022 e diretto da Anne Fletcher.

La notizia curiosa è che il personaggio principale del film avrebbe potuto avere un viso del tutto diverso. In un’intervista rilasciata alla rivista Variety nel 2014, Leonardo DiCaprio ha rivelato di aver avuto un incontro ravvicinato con Ortega per il ruolo di Max Dennison, l’attore principale del film.

Nei primi anni ’90, DiCaprio ha avuto una sorta di audizione con Kenny Ortega. Leonardo è stato sincero nel dire che stava facendo il casting per altri due film: Voglia di ricominciare e Buon compleanno Mr. Grape. L’attore ha rivelato che gli era stata offerta un’ingente quantità di denaro per Hocus Pocus, ma l’ha rifiutata perché voleva ottenere la parte di Arnie Grape (del film Buon compleanno Mr. Grape).

Leonardo DiCaprio perfetto nel ruolo di Arnie Grape

Alla fine, si è scoperto che non aveva fatto ancora l’audizione per la parte nel film Buon compleanno Mr. Grape che DiCaprio aveva già studiato come recitare la parte di un ragazzino autistico nel migliore dei modi.

In conclusione, Leonardo ha ottenuto la parte tanto desiderata e la sua bravura nella recitazione gli è valsa la nomination al Premio Oscar, diventando così uno dei dieci più giovani nominati nella categoria Miglior attore non protagonista. Per Kenny Ortega non ottenere DiCaprio nel suo film è stato un buon punto di partenza per trovare l’attore finale.

Chi ha ottenuto la parte di Max Dennison?

Alla fine, il regista ha trovato il suo Max Dennison grazie all’attore Omri Katz. Max è un teenager che porta la sua sorellina a fare dolcetto o scherzetto. Durante il giro del quartiere, Dennison incontra la ragazza che gli piace e, per fare colpo su di lei, accende la leggendaria candela nera che si trova nella casa abbandonata delle sorelle Sanderson.

Con questo gesto, Max ha così resuscitato le tre streghe. Non vedremo mai Leonardo DiCaprio nel ruolo di Max Dennison, ma cosa sarebbe successo se l’attore avesse accettato la parte? Avrebbe avuto il successo che ha oggi? Ci sarebbe stato anche nel sequel? E come avrebbe recitato la parte del ragazzino del quale tutte si sono innamorate all’epoca?