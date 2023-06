Cinema La sirenetta e gli animali parlanti: il film fa due errori di continuità | Assurdo Di Federico Del Ferraro - 10

Il remake in live action del classico Disney ha delle strane regole per quanto riguardo i suoi animali parlanti.

Dopo molta attesa La sirenetta è infine giunta nelle sale cinematografiche. Il film si inserisce nella lista di remake che la Disney sta realizzando per i suoi classici dell’animazione e racconta ancora una volta la storia della principessa Ariel, figlia del Re Tritone, che si innamora dell’umano Eric e desidera uscire dal dominio sottomarino ed abitare il mondo degli umani insieme a lui.

Il film è una bellissima fiaba basata sul racconto del danese Hans Christian Andersen e comprende principi e principessa, streghe cattive ed un mondo fantastico in cui gli abitanti del mare e gli animali riescono a capirsi perfettamente. Mentre però il film del 1989 manteneva una certa consistenza, il live action presenta invece delle incongruenze di continuità che riguardano il trio di animali amici di Ariel, ovvero Scuttle, Flounder e Sebastian.

Scuttle parla e canta sott’acqua

Scuttle è un uccello marino chiamato sula bassana, doppiato in lingua originale dalla cantante Awkwafina e in italiano da Alessia Amendola. Sia nel film animato che nel live action, Scuttle è protagonista di alcune canzoni e di momenti importanti per la storia d’amore fra Ariel ed Eric, ma nel 1989 tutto ciò che lo riguarda accadeva sopra il livello dell’oceano. Nel remake invece Scuttle parla e canta sott’acqua, e mentre non è sbagliato che l’uccello possa immergersi (le sule bassane possono tuffarsi lasciandosi cadere dall’alto e raggiungere così fino ai dodici metri di profondità) avrebbe comunque bisogno di ossigeno per poter comunicare.

Eric comprende il linguaggio degli animali

Sempre per tendere un parallelismo con il classico animato, ne La sirenetta viene stabilito che Ariel ed i suoi simili, in quanto abitanti del mondo marino, riescono a comunicare con gli animali che vi fanno parte. Questa è una loro capacità e non è estendibile agli essere umani, che sentono invece solo i versi dei suddetti animali. Tutto ciò è molto chiaro nel film animato, in cui Eric non comprende le parole dette dagli animali che lo incitano a baciare Ariel.

Nel live action la situazione presenta delle incongruenze in quanto a volte la messa in scena sembra suggerire che Eric effettivamente non riesca a comprendere gli animali, mentre in altri momenti capisce ciò che stanno cantando. La scena originale del bacio fra Ariel ed Eric è romantico proprio perché, nonostante il ragazzo non capisca il coro degli animali che lo incitano a baciare la principessa, lui segue il suo cuore e lo fa lo stesso; nel remake sembra invece che lui lo faccia in quanto spinto dalle incitazioni.

Questi due piccoli errori di continuità non rappresentano di certo un problema insormontabile per il film, ma stupiscono per la loro innocente incongruenza.