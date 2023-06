Serie TV The Bear 2 torna a breve: dove e quando uscirà in streaming la seconda stagione Di Federico Del Ferraro - 9

Ritmi frenetici, clienti difficili, imprevisti sempre dietro l’angolo… è questo l’inferno in cui torneremo in The Bear 2.

La serie Hulu che ha conquistato pubblico e critica per il suo ritratto del mondo della ristorazione sta tornando. The Bear è la storia di Carmen “Carmy” Berzatto, un giovane chef che eredita la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland e tenta man mano di trasformarla in qualcosa di migliore. Carmy verrà risucchiato dall’inferno della ristorazione e tormentato da ritmi e pressioni insostenibili, tormenti che si porterà dietro anche nella seconda stagione, come già visto nei trailer.

The Bear è una produzione FX Production ideata da Christopher Storer (Ramy, Eighth Grade – Terza media, Hasan Minhaj – Homecoming King) e distribuita da Hulu. La serie, grazie alla cruda rappresentazione del mondo culinario e degli aspetti sia positivi che negativi dello stesso è stata apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, vincendo diversi premi fra cui un Critics’ Choice Award, un SAGA e un Golden Globe al suo interprete protagonista Jeremy Allen White.

Di cosa parlerà la seconda stagione

La prima stagione si era chiusa con una notizia inaspettata per Carmy, alla quale però aveva cercato di rispondere in maniera decisa. Michael, fratello di Carmy, il quale suicidio aveva portato il nostro protagonista alla gestione del The Beef, gli ha lasciato una lettera per indirizzarlo a delle lattine di pomodoro ripiene di soldi che, secondo i piani del defunto Michael, avrebbero dovuto servire Carmy nel mantenere in piedi la paninoteca.

Carmy decide invece di chiudere The Beef e sostituirlo con un nuovo ristorante più raffinato chiamato The Bear, il suo ristorante. I soldi di Michael serviranno come finanziamento per ristrutturare il locale, sviluppare un menù, cercare nuovi assistenti; tutto questo mentre Carmy continua a lottare contro il tormento interiore che non gli lascia respiro e che al contrario amplifica tutte le sue ansie.

Quando uscirà la seconda stagione

La seconda stagione di The Bear, composta da dieci episodi di mezz’ora, è in realtà già arrivata negli Stati Uniti dove è distribuita da Hulu. In Italia invece (e nel resto del mondo) The Bear sarà distribuita da Disney+, inclusa nella categoria Star Original. La data di uscita è fissata dunque al 23 agosto 2023 per il drop di tutti e dieci gli episodi.

Nella seconda stagione di The Bear ritroveremo il team che abbiamo conosciuto nella prima stagione: Jeremy Allen White è Carmy Berzatto, Ayo Edebiri è Sydney Adamu, Ebon Moss-Bachrach è Richie Jerimovich, Lionel Boyce è Marcus, Liza Colón-Zayas è Tina, Abby Elliott è Natalie Berzatto e Matty Matheson è Neil Fak. The Bear è inoltre stracolma di comparse di lusso, da Jon Bernthal a Joel McHale; la seconda stagione avrà quindi comparsate da Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jamie Lee Curtis, Will Poulter, John Mulaney, Gillian Jacobs, Alex Moffat, Olivia Colman ed altri. Come personaggio ricorrente si aggiunge invece Molly Gordon.