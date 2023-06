Amore sul set: le coppie più famose di Hollywood nate durante le riprese

Cinema

Galeotto fu il set: ecco le 10 coppie più famose di Hollywood che hanno trovato l’amore durante le riprese.

Set non solo di un film, ma anche di una storia d’amore: non è certo una novità che tante coppie di Hollywood si siano conosciute e innamorate proprio mentre stavano girando le scene di un film.

Durante le riprese emerge la chimica tra gli attori, e questa chimica può trasformarsi in qualcosa di più, come è accaduto per Brad Pitt e Angelina Jolie sul set di Mr e Mrs Smith. L’ex coppia è l’esempio più conosciuto di amore nato sul set, ma non è l’unico.

Un’altra coppia nata sul set è quella composta da Ryan Reynolds e Blake Lively: i due si sono conosciuti nel 2010 durante le riprese di Lanterna verde. La pellicola non ha avuto molto successo, ma la coppia sì: i fan adorano il senso dell’umorismo dei due e la chimica che esplode ogni volta che partecipano a eventi hollywoodiani insieme.

Forse meno conosciuta, c’è anche la coppia formata da Ryan Gosling ed Eva Mendes: i due si sono conosciuti nel 2011 sul set di Come un tuono. Tra i due attori è scattata subito la scintilla, ma i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione e si sono sposati lontani da occhi indiscreti nel 2016.

La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck è un altro esempio di amore nato dal set di un film fallimentare: i due si sono conosciuti durante le riprese di Amore estremo (Gigli). Gli esperti di cinema hanno criticato la mancanza di chimica tra i protagonisti del film, ma nella vita privata i due si sono trovati sulla stessa lunghezza d’onda.

Un’altra coppia duratura, anch’essa poco conosciuta, è quella formata da Daniel Craig e Rachel Weisz. I due si sono innamorati sul set di Dream House e si sono sposati nel 2011. Come non menzionare poi Kurt Russell e Goldie Hawn? I due stanno insieme dal 1966 dopo essersi innamorati sul set di Swing Shift. Non possono mancare poi Javier Bardem e Penelope Cruz, conosciutisi sul set del film Jamon, Jamon. I due, però, hanno iniziato una relazione 15 anni dopo il loro primo incontro.

Un amore che va oltre le riprese

Tra le coppie più amate di Hollywood nate sul set di un film c’è anche quella composta da Alicia Vikander e Micheal Fassbender: i due si sono conosciuti durante le riprese di La luce sugli oceani e si sono sposati nel 2017. Menzione anche per la coppia formata da Kit Harrington e Rose Leslie, conosciutisi durante le riprese della seconda stagione di Game of Thrones. I due sono sposati dal 2018.

House of Darkness non è stato un gran successo di pubblico, ma di sicuro lo è stato per Justin Long e Kate Bosworth: i due si sono conosciuti nel 2021 sul set del film e si sono sposati nel 203. Infine, come in una bella fiaba, Ginnifer Goodwin e Josh Dallas hanno trovato l’amore nei panni di Biancaneve e il Principe Azzurro di C’era una volta. Conosciutisi nel 2011, i due si sono sposati tre anni più tardi.