News Filippo Bisciglia: rischio di perdere le gambe | Il colpo è stato devastante Di Ambra Ferri - 11

Abbiamo visto il ritorno di Filippo Bisciglia alla conduzione di Temptation Island, ma pochi sanno della malattia che lo ha cambiato.

L’amato conduttore ha le spalle un passato molto difficile, in cui la sua salute fisica e mentale è stata messa veramente a dura prova. Prima d’ora non aveva mai parlato della malattia che l’ha messa in ginocchio, ma dopo anni ha trovato il coraggio di farlo vuotando definitivamente il sacco.

Il suo racconto è straziante arriva come un fulmine a ciel sereno nella vita dei telespettatori, perché nessuno credeva che in passato avesse affrontato questo travaglio. Infatti, lo vediamo sempre sorridente e positivo, eppure nasconde delle difficoltà enormi.

La malattia di cui ha parlato lo ha segnato in modo molto particolare in età prematura, lasciando dei segni indelebili nella sua personalità. Ecco cosa gli è successo.

La malattia di Filippo Bisciglia

É uno dei conduttori più amati di sempre perché alla guida di Temptation Island, il programma che mette alla prova coppie di fidanzati in crisi, che devono vivere 21 giorni separati e attorniati da tentatori e tentatrici. Filippo Bisciglia con la sua empatia riesce ad entrare nel cuore dei concorrenti ed aiutarli in questo percorso di crescita personale, per fargli capire cosa è giusto fare nella loro vita amorosa.

Le informazioni note sul conduttore sono davvero tante, perché è ormai da molto tempo che Bisciglia lavora in televisione e fa compagnia agli italiani. Nonostante questo, non aveva mai parlato della sua malattia, che l’ha messo davvero a dura prova quando aveva solo due anni. Infatti, Filippo Bisciglia ha rischiato di perdere le gambe. Lo ha detto proprio lui in un’intervista esclusiva in cui parlava delle conseguenze che quell’esperienza hanno tutt’ora sulla sua personalità, nonostante siano passati parecchi anni.

Il periodo più buio della sua vita: aveva solo due anni

Ospite al talk show Io e Te di Pierluigi Diaco, si è lasciato andare raccontando di uno dei periodi più difficili della sua vita quando era molto piccolo è affetto da una grave malattia, ossia il morbo di Perthes. Se la mamma non si fosse accorta in tempo del problema, forse ad oggi Filippo non avrebbe le gambe. É stato solo grazie a un dottore e ad una tecnica innovativa che Filippo è riusciuto guarire dal disturbo.

La cura consisteva nello stare fermi senza camminare per un lungo periodo di tempo. Nonostante lo sforzo fatto dal conduttore, che all’epoca era solo un bambino, ne è decisamente valsa la pena, perché ad oggi di quella malattia è rimasto solo un brutto ricordo.