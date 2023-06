News Temperature troppo altre: ondata di calore | Zone a rischio Di Didi Kera - 11

Ormai l’estate è arrivata e le piogge e il freddo sono un brutto ricordo. Adesso, però, dobbiamo stare attenti al troppo caldo.

L’Italia ha vissuto una primavera fuori dal comune in questo 2023. Se la popolazione si alzava con il sole che dava loro il buongiorno, poco dopo pranzo arrivavano le nuvole ad oscurare il cielo e, molto spesso, finiva con precipitazioni abbondanti e temporali.

Questo è successo a causa del vortice di bassa pressione che ha interessato l’intero paese per diverse settimane consecutive. Al nord ci sono state molte precipitazioni, anche di portata pericolosa, mentre il sud era in ginocchio a causa di forti venti e temporali.

Tuttavia, ormai le piogge forti e i venti freddi sono ricordi del passato, dal momento che la stagione estiva è iniziata lo scorso 21 giugno e l’anticiclone africano ha fatto il suo ingresso nella nostra penisola, portando bel tempo praticamente in tutte le regioni, con qualche grado di temperatura diverso tra nord e sud.

Sebbene in alcune regioni del centro sud potrebbero registrarsi altri fenomeni temporaleschi, questo dovrebbe finire in questi ultimi giorni di giugno. Il bel tempo si diramerà dalle regioni del nord e dalla Sardegna, per poi arrivare anche sul versante tirrenico.

Le ultime piogge di giugno

Normalmente il mese di giugno è caratterizzato dai tipici giorni di pioggia e di temporali che sono i residui della primavera. Infatti, fino a qualche giorno fa, l’Italia era interessata ancora da forti acquazzoni e temporali, soprattutto nel versante medio adriatico e il sud d’Italia.

Nella stagione primaverile, alcune regioni hanno trascorso settimane pericolose, a causa delle forti piogge, tanto da avere intere città allagate e gli abitanti sfollati dalle loro case. Ci saranno ancora zone che potrebbero vedere grandine e pioggia, ma non allarmatevi: ormai l’estate è arrivata e il caldo si sta per confermare.

L’estate è arrivata

Lo scorso mercoledì 21 è stato il solstizio d’estate e questo significa che la bella stagione è finalmente arrivata. L’anticiclone africano si è fatto strada fino alla nostra penisola, facendo il suo ingresso da ovest per poi distribuirsi in tutta Italia fino ai primi giorni di luglio.

L’anticiclone africano comporta un aumento considerevole delle temperature e giornate soleggiate. Questo significa che è arrivato il momento di pensare alle vacanze, ma anche a come proteggersi durante le ore più calde trascorse in città. Munitevi, quindi, di cappello ed acqua, passeggiate all’ombra e, se potete, evitate di uscire intorno a mezzogiorno.