Anastasia Kuzmina: "L'esperienza con Lorenzo è stata traumatica" rivelazione scioccante Di Ambra Ferri - 14

Dopo alcuni mesi dalla fine di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina rilascia una dichiarazione inaspettata su Lorenzo Biagiarelli.

Erano partner per gioco: lei, nota ballerina di danze latine, lui chef del programma condotto dalla Clerici, É sempre mezzogiorno. Insieme hanno formato una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che vede volti famosi mettersi in gioco sulla pista da ballo.

Quella formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina è stata una delle coppie più discusse di questa edizione, sia per le loro differenze caratteriali, sia perché lui è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che ricopre il ruolo di giudice e ha passato momenti difficli in studio.

Sono passati mesi dal termine del programma che ha visto trionfare la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Nonostante questo, si continua a parlare di Lorenzo e Anastasia per via di una sua recente confessione che ha sconvolto davvero tutti.

Ballando con le stelle, il flop di Lorenzo e Anastasia

La dichiarazione è avvenuta sul web tramite sui social network per via di una domanda posta da un utente, che le chiedeva se farà parte del cast anche nella nuova edizione. La ballerina è ormai di famiglia a Ballando con le Stelle: infatti, lavora nel programma da più di 10 anni.

Alla domanda posta dall’utente, Anastasia ha risposto confermando l’inizio di Ballando nel mese di ottobre, ma ha rivelato che i membri del cast avranno maggiori informazioni solo a fine agosto o agli inizi di settembre. Sulla scelta del partner, ha detto che spera di trovarne uno migliore rispetto a quello dello scorso anno, un’esperienza negativa e traumatica.

Cosa pensa realmente la Kuzmina

Sia Lorenzo che Anastasia sono d’accordo sul fatto che non si sono trovati bene come coppia di ballerini. Anche per lo chef il percorso non è stato entusiasmante, anzi, l’ha definito “deludente”. Ma cosa è andato storto? Durante la scorsa edizione la sua compagna Selvaggia Lucarelli è stata messa sotto torchio dagli altri giudici, situazione che ha appesantito molto l’atmosfera in studio. Inoltre, Lorenzo è stato criticato spesso per il suo modo di ballare e per l’assenza di feeling con la partner, nonostante lui si impegnasse moltissimo per preparare l’esibizione.

Inizialmente, la colpa sembrava essere di Selvaggia Lucarelli che per gelosia non permetta a Lorenzo di avere un eccessivo avvicinamento di Lorenzo alla partner di gara Anastasia. Entrambi hanno smentito l’ipotesi che tra loro ci fosse un’antipatia, ma hanno confermato di aver affrontato un percorso più difficile e travagliato del solito. Secondo lo chef, Anastasia non è stata in grado di gestire la difficile situazione che si era creata in studio. Insomma, è stata una delusione per entrambi, ecco perché Anastasia non vede l’ora di prendersi la sua rivincita con la prossima edizione.