Jasmine Carrisi contro Romina: “Non fa parte del mio nucleo” | Rapporto ai ferri corti

Jasmine Carrisi a ruota libera su Romina Power: la figlia di Albano confessa cosa pensa di Romina Power scioccando tutti.

Jasmine Carrisi, la figlia del celebre cantante Albano e della nota cantante Loredana Lecciso, è ormai una giovane donna che sta facendo il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Cresciuta in una famiglia celebre, Jasmine ha trovato il suo posto nel mondo dell’arte, portando con sé un’eredità musicale di grande prestigio. La storia d’amore tra Albano e Loredana Lecciso è stata al centro dell’attenzione per anni, con i suoi numerosi alti e bassi.

La famiglia Carrisi, dopo ben quattro figli avuti dalla sua relazione precedente con Romina Power, si è allargata con l’arrivo di Jasmine e Albano Junior e ora vivono tutti insieme nella loro residenza di Cellino San Marco.

Recentemente, Jasmine è stata ospite in una delle ultime puntate del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, dove ha raccontato come vive la situazione familiare. Le sue parole sono state molto schiette ma hanno risposto ad alcuni quesiti che attanagliano i fan da diverso tempo.

Le parole di Jasmine a Oggi è un altro giorno

Nell’intervista rilasciata a Serena Bortone, la quale ha salutato il suo pubblico di Rai 1 in quanto verrà sostituita con un altro format probabilmente da Caterina Balivo, ha sottolineato l’ottimo rapporto che ha con le sue sorelle maggiori, Cristel e Romina, con cui condivide confidenze riguardo alle sue relazioni amorose e alla vita in generale.

Jasmine ha però anche parlato apertamente del suo legame con Romina Power, l’ex moglie di Albano. Ha chiarito che non ha alcun tipo di rapporto con Romina, ma allo stesso tempo ha mostrato rispetto per il lavoro che Romina ha svolto con suo padre e per il passato che hanno condiviso insieme. “Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo”, ha quindi confessato candidamente alla Bortone.

Jasmine e il futuro nello spettacolo

Jasmine ha dimostrato di essere una giovane donna matura e consapevole, che sa navigare con grazia e rispetto tra le relazioni familiari complesse. “Parlo spesso con loro e mi confido molto. Mi fido dei loro consigli e mi aiutano sempre” ha detto ad Oggi è un altro giorno in merito allla grande connessione che ha con Romina e Cristel. Ma con Romina non ha enssuna intenzione di approfondire la conoscenza. Insomma, la sua famiglia è al completo.

Nonostante la sua famiglia abbia un posto speciale nel panorama dell’arte italiana, Jasmine sta costruendo la sua carriera, cercando di seguire le sue passioni e realizzare i suoi sogni. La sua presenza in programmi televisivi come “Oggi è un altro giorno” permette al pubblico di conoscere meglio la sua personalità e le sue aspirazioni. Infatti, proprio la giovane donna ha compaganto suo padre nell’eserienza di The Voice Senior mentre più avanti si è proposta per partecipare al Grande Fratello: il futuro per lei riserva tantissime novità.