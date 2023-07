Serie TV Un Posto al Sole: accadrà di tutto nelle puntate dal 24 al 28 luglio | Anticipazioni Di Ambra Ferri - 10

Le anticipazioni sulle puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 luglio, vi lasceranno a bocca aperta.

La serie firmata Rai continua a stupire i fan con risvolti di trama davvero inaspettati. Al centro delle prossime puntate vedremo Marina, intenzionata a fare il test del Dna su Tommy. Inoltre, si creerà un’alleanza tra Ida e Lara.

Le puntate del 24 e 28 luglio potrebbero rappresentare un punto di svolta per la narrazione. Per i più curiosi che non riescono ad aspettare la messa in onda su Rai 3, ecco il riassunto completo di cosa accadrà.

Marina arriverà alla consapevolezza che Lara è una manipolatrice e farà di tutto per smascherarla. Ci è voluto un po’ di tempo prima che Marina capisse davvero chi aveva davanti e se è riuscita a farlo è sicuramente merito di Silvana. Nel frattempo vediamo una Giordano che non perde le speranze e continua ad indagare, mentre Manuela troverà il modo di trascorrere più tempo insieme a Niko.

Un posto al Sole: anticipazioni

Con Marina sempre più vicina alla verità, tutto può cambiare in Un Posto al Sole. La donna, infatti, è sempre più convinta che Tommaso non sia il figlio di Ferri e non è più disposta ad accettare bugie: vuole vederci chiaro, arrivare alla verità. Ecco perché vorrà sottoporre Tommy al test del Dna.

Dall’altra parte troviamo Lara intenta a gestire Ida, che si dimostra sempre più invadente, mentre Serena è alle prese con Manuela. La donna è sempre più coinvolta dai Poggi tantoché vorrebbe seguirli in vacanza, ma la sorella cercherà di metterla in guardia e impedirglielo in tutti i modi. Per quanto riguarda l’amore, c’è una diatriba in corso tra Mariella e Cerri: la donna desidera una relazione più serena ed equilibrata e farà di tutto per ottenere il rapporto che vorrebbe. Insomma, nelle prossime puntate vedremo molte donne in un’opera di convincimento, ognuna per questioni diverse ma di vitale importanza per loro.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Entrando nello specifico, nell’episodio di mercoledì 26 luglio vedremo Lara alle prese con Ida, mentre Marina vuole fare il test del Dna per smascherare la Martinelli. Tra i grandi ritorni ci sarà quello di Sasà, pronto a fare rientro a casa dopo la vacanza sull’isola di Ischia e il ricongiungimento tra Raffaele e Renato. Manuela, invece, si troverà a dover prendere una decisione difficile: meglio partire con la famiglia Poggi in Sicilia o lasciare Niko senza di lei?

Nella puntata del 27 luglio, invece, il figlio di Rosa si presenterà a casa di Raffaele con la pistola che ha trovato nel borsone dello zio. Inutile dire quanto i bambini saranno in pericolo e quanto le loro mamme si infurieranno. Tra Samuel e Micaela le cose non vanno meglio: lui cercherà di tenersi lontano da lei, ma puntualmente lo vedremo cedere alle sue provocazioni. Un’amicizia speciale potrebbe arrivare al capolinea: si tratta di quella tra Manuel e Antonio. Il loro rapporto è sempre più in bilico ed è molto probabile che non riescano a trovare un punto d’incontro. Così come Samuel e Speranza: il primo è mangiato dai sensi di colpa per averla tradita e cercherà una spalla su cui sfogarsi.