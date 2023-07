Serie TV Non ho mai… trascurato un personaggio principale? La serie lo ha fatto nel finale Di Federico Del Ferraro - 6

Non ho mai… ha chiuso le danze ma si è dimenticata di dare una degna chiusura ad uno dei personaggi più importanti per Devi.

La quarta stagione di Non ho mai… si è infine chiusa, e con essa l’intera serie. Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, lo show di casa Netflix raccontava gli sforzi della giovane Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) di far conciliare la sua origine indiana e la sua vita da studentessa americana, due mondi che il più delle volte tendono a collidere per via di tradizioni ed usanze troppo stringenti per le nuove generazioni. All’inizio della serie Devi intende vivere appieno gli anni liceali, ma incontrerà una forte resistenza da parte della famiglia.

C’è un personaggio che fa parte proprio della famiglia e che è stato davvero importante per la maturazione di Devi. Parliamo di Kamala Nandiwadal, cugina di Devi, interpretata da Richa Moorjani. Kamala appare in tutte le stagioni ed è inizialmente la versione migliore di Devi, vista ovviamente dal punto di vista delle loro origini indiane. Kamala è educata, equilibrata, rispetta le tradizioni ma senza privarsi della sua vita. Peccato che questa evoluzione del personaggio venga gettata nel cestino nella quarta stagione.

Kamala è stata essenziale per Devi

Kamala si trasferisce in casa Vishwakumar e questo fa insorgere dei conflitti fra Devi e la suddetta cugina. Devi, costantemente giudicata e criticata da sua madre Nalini e sua nonna Nirmala in quanto non è la perfetta ragazza indiana, pensa che Kamala rappresenti ciò che lei dovrebbe essere e vede quindi in lei un’avversaria; ben presto però scoprirà che Kamala non è tanto diversa da lei.

Kamala sta studiando per diventare biologa e deve scontrarsi continuamente con sessismo e razzismo, due piaghe che colpiscono più volte anche Devi. Inoltre il suo percorso per diventare indipendente e sicura di sé è passato attraverso litigi e comportamenti non troppo distanti dalle ideologie di Devi, come tenere nascosto il suo fidanzamento o rifiutare il matrimonio combinato. Anche Kamala si sente insufficiente nei confronti delle sue origini, ma ha deciso di scegliere da sola il proprio futuro.

La storyline di Kamala nella Stagione 4

Durante la stagione finale a Kamala si presenta una grossa opportunità lavorativa che la costringerebbe però a trasferirsi altrove, lontana dalla famiglia. Spaventata da questo prospetto, Kamala si concentra sulla vita amorosa di sua nonna Nirmala, che ha un fidanzato segreto di nome Len. Kamala pensa che Len stia ingannando Nirmala, e la storyline prosegue su questa linea di indagine nella scoprire la verità.

Una volta accertatasi che Len ha intenzioni oneste ed aver assistito al matrimonio fra Nirmala e lo stesso Len, Kamala decide di accettare l’offerta lavorativa e trasferirsi. La scelta non è motivata da un percorso di crescita del personaggio, ma solo dalla necessità di dare una chiusura a Kamala. Dopo averla legata in maniera quasi infantile alle faccende private di sua nonna, Kamala ottiene una risoluzione che non è affatto soddisfacente o catartica. Dopo aver fatto così tanto per la crescita di Devi, la sua stessa crescita è stata messa da parte.