Serie TV Walking Dead: confermata la data di uscita dello spinoff su Daryl Dixon | Guarda le nuove immagini Di Daniela Vindigni - 11

Ecco la data di uscita della nuova serie spinoff di The Walking Dead, con una galleria di immagini inedite e mostrate in anteprima.

AMC ha annunciato ufficialmente la data di uscita dello spinoff di “The Walking Dead” con protagonista Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus, e ha pubblicato una serie di nuove immagini in anteprima.

La serie è l’ultimo della serie post-apocalittica The Walking Dead, ispirata all’omonima graphic novel. L’account Twitter ufficiale di The Walking Dead ha confermato che lo spinoff, incentrato sul personaggio di Daryl Dixon interpretato da Norman Reedus, sarà disponibile su AMC e AMC+ a partire dal 10 settembre.

Inoltre, sono state condivise una serie di immagini in anteprima, che offrono nuovi sguardi sul protagonista e sui vari personaggi che incontrerà durante la sua avventura in Francia, dove si è ritrovato senza ricordare come ci sia arrivato.

Così, dopo aver viaggiato attraverso gli Stati Uniti nelle undici stagioni della serie principale, che si è conclusa nel 2022, il cacciatore dal passato travagliato si trova ora in Francia, pronto ad affrontare le orde di zombie locali.

Le nuove immagini di The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon porterà l’universo di The Walking Dead in un continente completamente nuovo, offrendo un’angolazione unica al franchise di lunga durata. Le nuove immagini lasciano intuire molte sorprese: tra queste, in particolare, spicca l’immagine che ritrae un gruppo di suore di fronte a un caminetto ornato, che potrebbero far parte del misterioso gruppo religioso progressista menzionato nel trailer di Daryl Dixon. Le suore sembrano aver affrontato la loro vita post-apocalittica in modo completamente diverso rispetto a quello a cui Daryl è abituato.

Nonostante questo tocco di originalità nella trama, Daryl Dixon conserva i suoi tratti distintivi. L’eroe, a volte riluttante, sembra assumere una posizione di leadership in un nuovo gruppo di sopravvissuti, da quanto si coglie dall’immagine in cui guida un carro trainato da cavalli con altre persone. Non mancano nemmeno gli spaventosi non-morti, come mostrato in un’immagine esplosiva che suggerisce una sequenza d’azione potenzialmente epica.

1 di 8

The Walking Dead continuerà

La rivelazione della data di uscita di The Walking Dead: Daryl Dixon ha svelato un interessante aspetto della strategia di AMC nell’espansione del franchise. La serie sarà presentata meno di due mesi dopo l’episodio finale dello spin-off The Walking Dead: Dead City. Questo calendario di rilascio suggerisce che AMC sta investendo in modo deciso e rapido nell’arricchire l’universo post-apocalittico di The Walking Dead

Sebbene sia improbabile che il nuovo spin-off su Daryl Dixon abbia connessioni dirette e rilevanti con la trama di Dead City, l’accostamento ravvicinato delle due serie è un segno evidente che AMC intende mantenere accesa la fiamma dell’appassionante franchise. Questa scelta dimostra l’impegno del network nel fornire ai fan nuove e coinvolgenti storie, assicurando che l’universo di The Walking Dead continui a prosperare e a intrattenere gli spettatori in tutto il mondo.