Serie TV Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 17 al 20 luglio | Il piccolo Manuel sfiora la morte Di Ambra Ferri - 11

Se siete impazienti di sapere cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole, ecco le anticipazioni dal 17 al 20 luglio.

I prossimi episodi della serie Rai riserveranno moltissime sorprese: infatti, il piccolo Manuel troverà il borsone pieno di armi dello zio e questo avrà dei risvolti inaspettati sulla trama.

Le puntate dal 17 al 20 luglio in onda su Rai3 saranno piene di cambiamenti narrativi inaspettati: le carte in tavola si rimescoleranno per via della scoperta di Manuel.

Il piccolo si troverà in una situazione di forte pericolo, mentre Renato Poggi cercherà di trattenere la sua ira per via dell’arrivo di un nuovo inquilino alla Terrazza. Saranno puntate ricche di colpi di scena: ecco che cosa ci aspetta.

Il piccolo Manuel sarà in pericolo

Preparatevi ad assistere ad un feroce scontro tra Eduardo e Rosa: quest’ultima, infatti, continuerà a combattere perché il fratello esca dal circolo della malavita, ma senza successo. Per farlo, vorrebbe convincerlo a sbarazzarsi del borsone lasciatole in custodia. Eduardo non le permette in nessun modo di proseguire nelle sue intenzioni: al contrario, riuscirà a convincere Rosa a curargli le armi per qualche giorno.

Questo è il motivo per cui il piccolo Manuel troverà la borsa lasciata dallo zio. É facile immaginare il pericolo a cui è stato esposto il bambino e quanto questo avvenimento alimenterà ancora di più la diatriba tra Rosa ed Eduardo.

Un posto al sole: anticipazioni puntate dal 17 al 20 luglio

I prossimi episodi di Un posto al sole svilupperanno altre sottotrame molto interessanti come quella che riguarda gli inquilini della Terrazza. Arriverà una new entry che non sarà ben accolta da tutti. Luca De Santis, per esempio, si trasferirà in una delle stanze lasciate libere da Angela. A sua volta però si creerà dell’imbarazzo con Renato, che non vuole condividere la casa con l’ex fidanzato di sua moglie.

Per quanto riguarda l’amore, Speranza cercherà in tutti i modi di riconquistare Manuel, chiedendo l’aiuto di Guido e Mariella, che la guideranno nel gioco del corteggiamento. Tuttavia, nessuno è a conoscenza di quello che è accaduto con Micaela la notte precedente. C’è chi è pronto a scommettere che, se venisse a sapere la verità, smetterebbe di provare a riconquistare l’ex fidanzato.

Insomma, gli spoiler delle nuove puntate in onda su Rai3 dal 17 al 20 luglio anticipano moltissimi elementi interessanti che renderanno la trama ancora più complessa di prima. I telespettatori più appassionati apprezzeranno questi colpi di scena: per entrare più nel dettaglio e scoprire cosa accadrà, non resta che attendere l’appuntamento settimanale su Rai3.