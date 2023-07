Serie TV Mare Fuori: preoccupazione per Maria Esposito, sangue dappertutto sul set | FOTO Di Luna Vespri - 9

La giovane napoletana di 20 anni ha pubblicato delle immagini in cui appare insanguinata. Ma cosa sarà successo?

Sono bastate due foto per far impazzire gli utenti su Instagram del profilo di Maria Esposito, l’attrice che interpreta il personaggio di Rosa Ricci nella popolare serie televisiva Mare Fuori.

I fan di Mare Fuori sono in trepidante attesa per l’inizio della nuova stagione. Milioni di italiani, soprattutto giovani, sono rimasti letteralmente affascinati da questa fiction di grande successo. Al momento, le riprese della nuova stagione sono in corso nella città di Napoli, la location principale della serie.

La messa in onda della nuova stagione è prevista per l’autunno prossimo o, comunque, durante la stagione televisiva 2024/2025. Ancora ci sono molte incognite sul cast, ma è certo che Maria Esposito (Rosa Ricci), Matteo Paolillo (Edoardo) e Massimiliano Caiazzo (Carmine) saranno presenti.

C’è grande attesa anche per il personaggio di Ciro, uno dei più amati di Mare Fuori, che ha lasciato la scena lasciando i fan con molti dubbi. Il finale della scorsa stagione ha generato incertezze su una sua possibile uscita dalla serie televisiva, ma alcuni pensano che durante la sparatoria potrebbe essere stato solo ferito e che si stia nascondendo da qualche parte. Rivedremo Ciro nuovamente?

Chi è Rosa Ricci

Rosa Ricci è diventata un personaggio molto amato nella popolare serie televisiva Rai che racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Napoli. La serie ha conquistato il cuore di numerosi telespettatori, di tutte le età. Rosa è la figlia di Salvatore Ricci, un noto boss, e la sorella di Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio), che è scomparso.

Nell’ultima stagione, abbiamo visto Rosa innamorarsi di Carmine, il figlio di una famiglia avversaria, i Di Salvo, il che ha portato a molte complicazioni. Quando i due decidono di incontrarsi al di fuori del carcere durante il loro permesso, vengono scoperti da Salvatore, che li segue e si presenta sul luogo dell’appuntamento. A quel punto, mentre noi siamo davanti a uno schermo nero, si sente uno sparo, e la stagione termina così, lasciando aperti molti interrogativi su ciò che potrebbe essere successo.

Cosa è successo a Maria Esposito?

Maria si è mostrata con un trucco da scena che la faceva sembrare ferita e sanguinante, come se avesse subito una brutale aggressione. Il che fa presupporre qualcosa di terribile che potrà accadere nella prossima attesissima stagione.

I commenti e i messaggi, infatti, non si sono fatti attendere e molti fan hanno ipotizzato un tragico destino per Rosa Ricci, il personaggio tanto amato e odiato. Sarà che il suo personaggio subirà una battuta d’arresto nella nuova stagione della serie?