What We Do in the Shadows 5: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

What We Do in the Shadows 5 arriverà a breve in streaming, ma la Stagione 6 è già annunciata: ecco cosa c’è da sapere.

What We Do in the Shadows è la serie targata FX adattata dal film di Taika Waititi, Vita da vampiro – What We Do in the Shadows del 2014. La pellicola seguiva un gruppo di non morti succhiasangue che combattevano con i bisogni della vita moderna a Wellington, Nuova Zelanda. Il film era girato come un mockumentary, lo stile del falso documentario reso celebre da serie come The Office, Parks and Recreation o Modern Family. Anche la serie adotta questo stile, aggiunge una donna al quartetto e sposta i protagonisti a Staten Island, New York.

La serie ha un successo piuttosto affermato ed FX ne è ben consapevole, tanto che a seguito della quarta stagione era arrivato il rinnovo per una quinta e sesta stagione. Ormai la quinta è alle porte e questo è quanto c’è da sapere sulla trama, sul trailer, sul cast e sulla data di uscita ufficiale.

Trailer e cast di What We Do in the Shadows 5

Poche settimane fa è arrivato il trailer ufficiale della quinta stagione di What We Do in the Shadows che ci introduce ad alcune storyline degli imminenti episodi. La Stagione 4 ci aveva lasciati infatti con la trasformazione di Guillermo in un vampiro per opera di Derek (sotto pagamento), l’altra trasformazione di Colin da ragazzo ad adulto e la distruzione del night club di Nadja per mano di Nadja stessa. Nel trailer vediamo infatti che il tentativo di Guillermo di padroneggiare i suoi poteri vampirici saranno un punto focale, ma ci aspettiamo numerosi altre avvenimenti del tutto inaspettati ed esilaranti.

Vediamo il cast che verrà confermato nella quinta stagione. I volti conosciuti torneranno, quindi rivedremo Kayvan Novak (Crudelia) come Nandor l’Implacabile, Matt Berry (Ritorno al Bosco dei 100 Acri) come Laszlo Cravensworth, Natasia Demetriou (Tartarughe Ninja: Caos Mutante) come Nadja di Antipaxos, Harvey Guillén (Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio) come Guillermo de la Cruz e Mark Proksch (Better Call Saul) come Colin Robinson.

A questo main cast si aggiungeranno i vari personaggi ricorrenti o cameo interpretati da Doug Jones, Beanie Feldstein, Jake McDorman, Haley Joel Osment, Dave Bautista, Tilda Swinton, Evan Rachel Wood, Danny Trejo e Mark Hamill.

Quando e dove uscirà What We Do in the Shadows 5?

La data di uscita ufficiale della quinta stagione è fissata al 13 luglio 2023, ma solo negli Stati Uniti. Come per le stagioni passate infatti l’Italia dovrà attendere per ricevere i nuovi dieci episodi della serie, i quali arriveranno come sempre in streaming su Disney+.

Nel frattempo, su Disney+ trovate in streaming le prime quattro stagioni se intendete recuperare la serie prima dell’uscita della Stagione 5, o per un veloce ripasso di quanto successo finora.