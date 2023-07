News Escherichia coli: torna l’incubo dei bagnanti | Queste le spiagge italiane più pericolose Di Ambra Ferri - 13

Anche quest’anno torna l’incubo dei bagnanti: l’Escherichia coli è presente in molte spiagge europee, ecco quali.

L’anno scorso se ne era parlato moltissimo per via di molti turisti che si recavano in farmacia con grandi irritazioni o disturbi di stomaco: l’Escherichia coli è un batterio che si nasconde nelle acque del mare e provoca forti colite oltre che gravi complicanze extraintestinali.

Si tratta quindi di un virus a cui fare molta attenzione se non ci si vuole rovinare le vacanze estive: l’anno scorso si trovava nelle acque romagnole, ma quest’anno? Chi pensava che ce ne fossimo liberati, si sbaglia di grosso.

Purtroppo, il fastidioso batterio è ancora presente nelle acque europee: ecco quali spiagge del nostro paese sono più a rischio e come fare attenzione a non contrarlo.

Escherichia coli: cos’è e come riconoscerlo

Anche in vacanza, non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto se si è in compagnia di bambini. Quest’anno l’Escherichia coli è tornato a rovinare la festa dei turisti, ma esistono delle spiagge nel nostro paese in cui ci si può bagnare con totale tranquillità. In questi mesi il Sistema Nazionale per la protezione ambientale ha condotto ricerche approfondite per studiare l’acqua del mare e stilare una classifica delle spiagge più pulite e quindi più sicure d’Italia. Lo scenario emerso dallo studio è positivo: quasi tutte le spiagge italiane destinate alla balneazione sono sicure. L’acqua ha un buon livello di pulizia e non dovrebbe provocare problemi ai bagnanti.

È sbagliato pensare che l’Escherichia coli sia un nemico sconfitto: esiste ancora, ma è molto meno presente dell’anno scorso. Secondo lo studio condotto dal Sistema Nazionale, infatti oltre l’85% delle nostre coste sono classificate sotto la categoria “eccellente”. Per arrivare a questo risultato, sono stati fatti oltre 30 mila campionamenti: uno studio approfondito, reso necessario dalla situazione dello scorso anno che ha visto molti turisti contrarre il virus.

Le acque più sporche e più pulite d’Italia

Se ne parlava sotto l’ombrellone e persino al telegiornale: l’Escherichia coli era il nemico a casa nostra. Quest’anno, per fortuna, possiamo viverci con più serenità un bagno al mare. Nonostante questo, gli esperti consigliano di non abbassare mai la guardia quando si notano anomalie, come per esempio un’acqua del mare troppo sporca.

Stando alla rivelazione del nostro Istituto, le acque italiane sono di gran lunga migliori rispetto a quelle di altri paesi europei. Il mare sul fondo della classifica è quello della Sicilia, preceduta da Campania, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio. Le acque più pulite, invece, si trovano in Puglia, seguita dalla Sardegna. Il 99,8% delle acque pugliesi sono state classificate come eccellenti, motivo per cui la regione svetta in classifica.

Insomma, per quest’anno solo buone notizie: se passerete le vacanze nel nostro meraviglioso paese potete stare tranquilli, perché godiamo di acque pulitissime, circondate da paesaggi mozzafiato.