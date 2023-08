Serie TV Ragnarok 3: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Diandra Migliorucci - 4

La serie televisiva norvegese targata Netflix sta per arrivare ad una conclusione e saremo spettatori di un finale epico e leggendario.

Ragnarok è una serie tv che racconta la mitologia norrena attraverso una prospettiva di vita adolescenziale. La storia è ambientata nella piccola città immaginaria di Edda e segue le vicende dell’adolescente Magne, che affronta una serie di problemi sociali, economici e climatici che peggiorano a causa della più ricca ed influente famiglia della città, ovvero gli Jutul.

Dopo uno spiacevole evento causato dai Jutul, magne decide di affrontarli per cambiar e il suo destino e quello della città di Edda. Rappresentando le reincarnazioni degli dei e dei giganti norreni, Magne ottiene i poteri di Thor, mentre suo fratello, Laurits, assume le sembianze del dio ingannatore Loki. Invece i Jutul si scoprono essere i jotunn, ovvero esseri mitologici soprannaturali con poteri elementali.

Data di uscita: la terza stagione di Ragnarok sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal prossimo 24 agosto e sarà composta da sei episodi (come la prima e la seconda stagione), tutti rilasciati il giorno stesso della premier. La trama della terza stagione riprenderà dal finale della precedente, risolvendo i molti dubbi che aveva instillato.

Ad esempio, se Laurits è Loki e ha dato vita al Jörmungandr, oltre che essere il padre di Fenri il lupo e di Hela, la dea della morte. Questi dubbi, ed altri ancora, verranno dissipati nella terza ed ultima stagione. Nella seconda stagione, Magne e Laurits hanno deciso di prendere strade separate e la l’ultima stagione si dedicherà anche all’arco del serpente liberato in mare da Laurits, che Ran e Fjor credono capace di uccidere Magne.

Abbiamo un trailer della terza stagione di Ragnarok?

Nonostante non ci sia ancora un trailer completo riguardante la terza ed ultima stagione di Ragnarok, il Netflix norvegese ha rilasciato una prima clip della nuova stagione. Il video mostra dei piccoli dettagli circa la possibile storia finale incentrata su Laurits che discute con Jörmungandr, il mitico serpente di Midgard che ora è cresciuto e vive nel mare.

Il cast della terza stagione vedrà pressoché i soliti volti impersonare i personaggi che abbiamo imparato a conoscere. David Stakston è Magne Seier, Jonas Strand Gravli interpreta suo fratello Loki, Danu Sunth è Iman, Bjørn Sundquist è Wotan Wagner, Benjamin Helstad interpreta Harry ed Espen Sigurdsen è Halvor Lange.

Chi dirige Ragnarok 3?

Ragnarok è una serie tv creata e co-scritta da Adam Price, uno sceneggiatore, drammaturgo e ristoratore danese. Price ha collaborato per altre serie televisive in Danimarca come, ad esempio, Ride Upon the Storm, Anna Phil e Borgen.

La terza stagione sarà diretta da Mogens Hagedorn, che ha già seguito alcuni episodi della seconda stagione. Emilie Lebech Kaae, che prima ha ricoperto il ruolo di produttrice creativa di Borgen, adesso è responsabile creativa di Ragnarok.