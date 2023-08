Serie TV The Changeling, uscito il trailer della serie horror di Apple Tv+ | Terrificante Di Elisa Sirtori - 9

Abbiamo il trailer della serie horror The Changeling, con protagonisti LaKeith Stanfield e Clark Backo su Apple Tv+.

Apple Tv+ ha finalmente pubblicato il trailer della serie The Changeling, la storia narra di una coppia che si vede costretta a combattere contro le forze del male per spezzare una maledizione prima che loro la loro vita o quella di loro figlio vengano rivendicate.

Nella storia, i due protagonisti Apollo ed Emmy, interpretati da LaKeith Stanfield e Clark Backo, hanno inizialmente due vite separate, lei incontra una strega durante un viaggio che le regala un bracciale e le dice che potrà esprimere tre desideri.

Lo racconta ad Apollo che con scetticismo sarcasmo decide di tagliare il braccialetto, da quel momento iniziano a succedere cose strane. Con l’arrivo della stagione a settembre, Apple Tv+ ha rilasciato il trailer.

Si preannuncia un autunno spaventoso con The Changeling, la storia non manca di colpi di scena inaspettati mentre cercando di indagare e svelare un antico mistero giunto da una terra lontana.

Una corsa contro il tempo e la paura

Apollo ed Emmy dovranno riuscire a spezzare questa maledizione prima che sia lei a prendersi le loro vite oltre a quella del loro bambino, non hanno molto tempo e non sanno quello che gli succederà se dovessero fallire nella loro impresa.

La storia comincia con Apollo che prova più volte a convincere Emmy a uscire per un appuntamento, ma con scarsi risultati, quando alla fine lei decide di aprirsi gli svela che non accetta questo corteggiamento perché è in procinto di trasferirsi in un altro Paese, non vuole affezionarsi a nessuno. In questo periodo la ragazza esplora la giungla fino a trovarsi in una laguna in cui le dicono di tenersi alla larga. Ma è proprio qui che una strega le regala il bracciale con tre desideri che si realizzeranno quando lei lo taglierà.

La storia diventa un vero incubo

Una volta ritornata a casa Emmy decide di accettare l’appuntamento con Apollo e gli racconta della vicenda. I due iniziano a costruirsi una vita insieme e Apollo le promette che sarà lui ad esaudire tutti i suoi desideri, così taglia il bracciale.

Da quel momento ai due capiteranno cose molto strane e spaventose in un crescendo di paura. The Changeling è una serie tv in uscita l’8 settembre che si preannuncia mozzafiato, ricca di tensione e di horror, perfetta per gli amanti del genere, alcune sequenze del trailer fanno subito capire il tenore di quello che ci aspetta.