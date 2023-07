Serie TV Fuori il trailer di American Horror Story stagione 12: Kim Kardashian ed Emma Roberts in versione completamente inedita! Di Mia Lonigro - 8

Il primo trailer della serie antologica American Horror Story è stato appena rilasciato: due delle protagoniste sono irriconoscibili!

L’attesa sta per finire e la dodicesima stagione della serie antologica che ha rivoluzionato il genere horror nella televisione sta per tornare. FX, il network statunitense che trasmette AHS, ha rilasciato in questi giorni il trailer della serie e le prime basi per un nuovo, entusiasmante capitolo sono state messe in atto.

Il trailer, seppur nella sua semplicità, rispecchia lo stile cupo ed inquietante di American Horror Story che da oltre dieci anni a questa parte offre un intrattenimento di grande livello e vicende che continuano a tenere incollati sul piccolo schermo milioni di spettatori. Questa volta, però, a far discutere e a far nascere una grande curiosità tra i fan più accaniti e non solo è la presenza della mega milionaria ed influencer Kim Kardashian.

La nuova stagione è intitolata American Horror Story: Delicate per la prima volta segue l’adattamento del romanzo di Danielle Valentine, un thriller di prossima uscita. Oltre alla più celebre delle Kardashian a prendere parte alla dodicesima parte dello show ci saranno altri volti nuovi come Matt Czuchry, attore di The Resident ricordato anche per l’iconico ruolo di Logan in Una mamma per amica.

Tuttavia, non mancheranno veterani della serie come Emma Roberts che per questa occasione ha completamente stravolto il suo aspetto. In American Horror Story 12 figureranno anche: Zachary Quinto, Billie Lourd e nuovi arrivati come Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Odessa A’zion, Julie White, and Debra Monk.

Il trailer di American Horror Story

Il trailer rilasciato da FX non potrebbe essere più creepy di così: Emma Roberts e Kim Kardashian così come la modella Cara Delavigne appaiono truccate e vestite in maniera eccentrica mentre ammiccano alla telecamera. Il video mette in chiaro già alcuni assunti della serie: lo spettacolo sarà a dir poco tetro e disturbante come d’altronde si è spesso rivelato il prodotto ideato da Ryan Murphy già rinnovato almeno per adesso fino alla stagione 13.

La trama di Delicate Condition segue la storia di Anne Alcott interpretata dalla Roberts, che cerca di destreggiarsi tra il lavoro di attrice indipendente e la fecondazione in vitro grazie alla quale rimane incinta. Secondo quanto si apprende dalla descrizione del libro, Anne è pienamente convinta di avere in grembo il suo bambino sebbene diversi dottori le abbiano detto di aver subito un aborto. In effetti, sembra che “lei possa sentire ancora il bambino, vedere lo sforzo che sovrasta il suo corpo debole“. Il romanzo uscirà il primo agosto e se queste sono le premesse è ragionevole pensare che anche questa volta AHS costruirà uno show incredibile, anche se non è noto in che modo o se cambieranno qualcosa dalla fonte.

Data di uscita e polemiche

Dopo l’uscita del trailer tutti si domandano quando sarà la data di uscita ufficiale di American Horror Story: Delicate. Sfortunatamente non vi è certezza sulla distribuzione della dodicesima stagione anche in virtù del burrascoso sciopero degli attori e sceneggiatori che sta travolgendo l’industria Hollywoodiana e che ha ritardato o interrotto diverse produzione tra qui quella della serie creata da Ryan Murphy.

E proprio lui è stato al centro di alcuni polemiche da parte di addetti ai lavori che lo hanno accusato di aver ignorato le richieste di coloro che scioperavano e di aver messo oltretutto in lista nera chi non si presentava al lavoro a causa dello strike. Tuttavia, l’uomo ha sempre negato queste accuse pubblicamente: il terremoto dell’intrattenimento in USA non si ferma e a farne giustamente le spese anche una megaproduzione come quella di American Horror Story.