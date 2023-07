Serie TV La Promessa: un personaggio chiave potrebbe morire | Anticipazioni allarmanti Di Mia Lonigro - 9

La nuova soap opera spagnola su Canale 5 sta appassionando tutto il pubblico italiano: un evento sconcertante fa tremare i fan.

Dal 29 maggio ogni giorno, Canale 5 ha introdotto il nuovo show “La Promessa” che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico con la sua trama più che scoppiettante.

Nonostante sia stato concepito per riempire il palinsesto estivo, la soap opera ha conquistato il cuore di numerosi telespettatori, incollandoli allo schermo durante queste afose giornate. Ambientata nella pittoresca Cordova del 1913, “La Promessa” segue le vicende di Jana Expósito, una giovane determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire il destino di suo fratello minore.

La sua strada si incrocia con quella di Manuel, figlio minore del marchese Alonso Luján, e la loro avventura comincia quando Jana salva Manuel da un incidente aereo. Nel frattempo, l’enigmatico Tomás, primogenito di Alonso, viene accoltellato dalla matrigna Cruz Ezquerdo, madre di Manuel, dando inizio a una serie di intrighi e colpi di scena che tengono incollati gli spettatori al piccolo schermo.

Tomás sembra essere disposto a condividere informazioni cruciali sulla sua famiglia con Jana, rendendola parte dei segreti e delle dinamiche complesse del palazzo de La Promessa.

Cosa succede a Pia? Anticipazioni

Uno degli aspetti più avvincenti della soap è la vicenda di Pia, il cui destino è motivo di grande curiosità tra i fan. Secondo alcune anticipazioni, Pia dovrebbe subire una feroce aggressione che avrà pesanti ripercussioni. La donna deciderà di affrontare il barone Juan in un’accesa discussione che potrebbe portare a conseguenze tragiche per Pia stessa. Ma sarà davvero destinata a morire? Per ora, sembra che Pia sia ancora salva, ma il suo futuro rimane incerto.

Inoltre, il contesto in cui si sviluppano gli eventi è arricchito dalla presenza del misterioso padre Camilo, che conquista la fiducia di Petra e attira l’attenzione al palazzo. La servitù, in particolare Jana, nutre dubbi e sospetti su Padre Camilo, e persino Lope sembra nascondere segreti dei quali l’uomo di fede approfitta per giocare un doppio gioco.

Lo scontro tra Pia e il barone

Catalina, una delle figure chiave della storia, sorprende tutti quando fa un avvertimento ai marchesi, rivelando la verità su ciò che sta accadendo. A sostenerla in questa sfida sono Romulo, Simona e la stessa Pia, la quale, per via della sua scomoda posizione, finirà per subire la minaccia dell’aggressione proprio a seguito di un forte scontro con il barone Juan.

Le dinamiche complesse e gli intrecci dei personaggi rendono “La Promessa” un appuntamento imperdibile per gli appassionati di soap opera. Gli spettatori si trovano coinvolti in vicende ricche di suspense, in cui amori, vendette, segreti e tradimenti si intrecciano in un affascinante viaggio nel passato.