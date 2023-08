Serie TV The Family Stallone, il reality show sul famoso pugile di Hollywood | Recensione Di Diandra Migliorucci - 8

Questo docu-reality racconta il dietro le quinte di una stella del mondo cinematografico amata da tutto il mondo.

The Family Stallone è una docu-serie/talk show uscito sulla piattaforma streaming Paramount+ lo scorso 18 maggio. La serie è composta da otto episodi ciascuno della durata di circa 20 minuti e racconta uno spaccato di vita privata e professionale dell’attore hollywoodiano amatissimo dal pubblico mondiale, ovvero Sylvester Stallone.

Sly, come viene chiamato dalla sua famiglia e dai suoi amici più cari, ci presenta la sua famiglia tutta al femminile. Infatti, Stallone è sposato con Jennifer Flavin dal 1997 e la coppia ha avuto tre figlie: Sophia Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose Stallone. Le ragazze hanno, rispettivamente, 27, 25 e 21 anni.

La docu-serie viene narrata dai componenti della famiglia Stallone, con anche la partecipazione del fratello minore di Sylvester, Frank Stallone, e ognuno di loro commenta le vicende vissute nel passato, ma anche le novità che dovranno vivere nel futuro. Ad esempio, la figlia più piccola, Scarlet, frequenta il secondo anno di college e si è visto come questo trasferimento abbia coinvolto la famiglia.

The Family Stallone mostra come anche un duro del cinema, com’è Sylvester Stallone, può avere delle debolezze e mostrarsi tenero ed insicuro nella sua vita privata. Abbiamo scoperto che Stallone è un padre amorevole e protettivo e un marito devoto ed innamorato. Sebbene Sly non passi molto tempo in famiglia per via dei suoi lavori, non passa giorno in cui non si sente telefonicamente con le donne della sua vita.

Tulsa King-dietro le quinte

In questa docu-serie/talk show si sono visti anche degli spezzoni del dietro le quinte della prima serie televisiva alla quale Stallone ha preso parte, ovvero Tulsa King. L’attore ha raccontato che per girare l’intera prima stagione ci ha impiegato sei mesi e, quindi, è stato lontano da casa per mezzo anno.

Ma le riprese della serie tv sono state anche un trampolino di lancio o un banco di prova per la figlia minore Scarlet, che ha sempre sognato di intraprendere la carriera del padre. Infatti, Scarlet ha avuto una piccola parte in Tulsa King, recitando nei panni della barista della città che, alla fine, si prenderò cura del cavallo che si vede spesso galoppare in giro da solo.

Tra ricordi e vecchi amici

In The Family Stallone, oltre che scoprire lati sconosciuti della star hollywoodiana, abbiamo visto come Sylvester sia rimasto in contatto con alcuni suoi colleghi diventati grandi amici. Ad esempio, Dolph Lundgren (interprete di Ivan Drago in Rocky 3 e nel cast de I Mercenari) va alla festa dei 76 anni di Stallone.

Oppure, la visita di Sly ad Arnold Schwarzenegger (anche lui nel cast de I Mercenari) mentre si trova nel suo ufficio ricco di cimeli di tutti i suoi film. Sylvester Stallone rimarrà sempre nell’immaginario collettivo come Rocky Balboa e, infatti, l’attore stesso è molto affezionato a quel personaggio e alla sua città: Philadelphia. Nell’ultima puntata, Stallone e famiglia si recano proprio lì e i fan che lo accolgono sono molto numerosi.

Una serie necessaria

The Family Stallone è una docu-serie/talk show che ogni attore dovrebbe fare. È stato divertente, istruttivo ed interessante scoprire i retroscena della vita di Sylvester Stallone. Vedere dove e come vive, scoprire come le sue figlie e sua moglie lo vedono, perché il Sylvester Stallone che il pubblico conosce è diverso da quello che conoscono i suoi amici e la sua famiglia.

Ogni attore hollywoodiano dovrebbe fare un docu-serie sulla sua vita, perché i fan vorrebbero scoprire chi si nasconde dietro alla stella della Walk of Fame che ha imparato ad amare. Certo, alcune puntate sono state un po’ lente, ad esempio quelle incentrate sulle storie d’amore delle figlie, ma gli episodi di quotidianità familiare e del dietro le quinte del set di Sylvester Stallone sono state molto interessanti. Una serie tv che riesci a finire in una serata e, quindi, ne vale la pena anche per questo: veloce e piacevole.