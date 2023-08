Dopo Secret Invasion l’MCU ha un problema | Questo eroe è troppo forte

Cinema

Di Federico Del Ferraro - 10

Il finale di Secret Invasion ha fatto dono alla Terra di un nuovo protettore i quali poteri ridicolizzano qualsiasi Avenger.

Secret Invasion si è conclusa e con essa la minaccia degli Skrull guidati da Gravik (Kingsley Ben-Adir) è stata sventata. Nel finale assistiamo alla morte di Gravik per mano di G’iah (Emilia Clarke), la quale ottiene tutti i poteri del Super-Skrull e quelli estratti tramite il Raccolto; inoltre gli Skrull nascosti nelle vesti di Ross e Rhodes vengono fatti fuori e Nick Fury, terminata la sua missione, ritorna sulla SABRE insieme a sua moglie (dove lo vedremo in The Marvels).

Tornando a G’iah però ed al suo scontro con Gravik, capiamo subito che i Marvel Studios potrebbero aver fatto un errore di valutazione nel gestire questo personaggio. Con i poteri di un Super-Skrull uniti ai poteri di decine di supereroi che hanno combattuto nella Battaglia della Terra, G’iah è diventata virtualmente invincibile.

I poteri di G’iah sono illimitati

La lista di poteri assorbiti da G’iah tramite il Raccolto è a dir poco impressionante: Fantasma, Captain America, Gamma Corvi, Thanos, Outrider, Proxima Media Nox, Captain Marvel, Abominio, Mantide, Drax, Korg, Fauce d’Ebano, Hulk, Chitauri, Valchiria, Thor, Gamora, il Soldato d’Inverno, Cull Obsidian, Frost Beast, Groot ed Extremis.

Se consideriamo che Captain Marvel era il supereroe di gran lunga più potente finora, e che G’iah oltre ad ottenere i suoi poteri ne ottiene anche molti altri, questa Super-Skrull è appena diventata l’eroe più potente mai visto nella storia del Marvel Cinematic Universe. Che tipo di nemico servirà per minacciare davvero la Terra ora che questa versione di G’iah esiste?

Quali poteri usa G’iah nello scontro con Gravik

Considerando che anche Gravik aveva ottenuto i DNA del Raccolto, lo scontro fra i due è stato caratterizzato dall’utilizzo misto di poteri del Super-Skrull e poteri ottenuti col Raccolto. Nella lotta possiamo vedere che G’iah utilizza vari poteri:

La forza di Captain America;

Pugni e calci di Hulk;

L’elasticità di Groot;

La cura di Extremis;

La super-forza di Cull Obsidian;

La forza e resistenza di Drax;

La capacità di rendersi invulnerabile di Fantasma;

La super-forza di Abominio;

La resistenza di Korg;

I poteri di ghiaccio della Frost Beast;

La telecinesi di Fauce d’Ebano;

La super-forza di Thanos;

La forma potenziata tipica di Captain Marvel;

La telepatia di Mantide;

Il raggio di energia di Captain Marvel.

G’iah è ora la protettrice della Terra

Nel finale di Secret Invasion vediamo come Sonya Falsworth (Olivia Colman) incontra G’iah e le offre la protezione del governo britannico per i suoi Skrull in cambio dei suoi servigi per difendere la Terra. G’iah accetta e diventa quindi una nuova protettrice del pianeta. La potenza di G’iah ci fa chiedere quali nemici interverranno nel futuro del MCU per metterla in difficoltà, oppure se lo stesso Kang il Conquistatore, attuale villain, sarà in grado di contrastarla.