Loki 2: finalmente abbiamo il nuovo trailer con un nuovo Kang, viaggi temporali e tanto Loki | TRAILER

Di Federico Del Ferraro

Loki tornerà presto con la seconda stagione ed il trailer prepara il campo a nuovi amici, nuovi nemici e nuove linee temporali.

Loki è senz’altro uno dei personaggi più interessanti del Marvel Cinematic Universe e uno di quelli che ha vissuto un arco di trasformazione davvero ampio. Antagonista originale di Thor, questo dio norreno è diventato poi il primo grande nemico del primo grande film climax, The Avengers, salvo poi essere ricontestualizzato dopo i titoli di coda a sgherro di Thanos, il vero final boss della Saga dell’Infinito.

Durante tutto questo percorso di antagonismo e redenzione Loki è sempre stato interpretato da Tom Hiddleston, ormai un tutt’uno col personaggio e suo volto anche nella serie MCU che porta il nome del Dio dell’Inganno, Loki. Questa serie è uscita con la prima stagione nel 2021 ed è stata uno dei prodotti più apprezzati dai fan, presentando personaggi interessanti ed un’ambientazione affascinante. I suddetti fan sperano che la Stagione 2 sarà all’altezza dopo aver visto il trailer ufficiale appena rilasciato dai Marvel Studios.

Il trailer di Loki 2 ci mostra una nuova variante di Kang

Nella prima stagione di Loki avevamo fatto la conoscenza di una variante di Kang il Conquistatore, villain della corrente Saga del Multiverso, interpretato da Jonathan Majors. La suddetta versione è chiamata Colui che rimane e viene uccisa da Sylvie (Sophia Di Martino) causando l’apertura di molte linee temporali. Loki si risveglia in una timeline in cui nessuno alla TVA lo conosce ed in cui questa stessa organizzazione è governata da Kang.

Nel trailer vediamo come Loki sia colpito da salti temporali improvvisi ed incontrollati che lo portano a spasso fra le linee temporali. Moebius (Owen Wilson) e OB (Ke Huy Quan) cercano di aiutarlo mentre Loki assiste ad una linea temporale in cui verrà scatenata una devastante guerra. La persona che sembra essere la causa di tutto è un’ennesima versione di Kang, stavolta un inventore del ‘900 chiamato Victor Timely.

Kang – o Victor Timely che dir si voglia – verrà di nuovo interpretato da Jonathan Majors, confermandolo nel ruolo dopo le controversie legate a delle presunte aggressioni. Oltre a questo nemico Loki dovrà preoccuparsi anche di Brad Wolfe, un nuovo personaggio che nei fumetti è un serial killer che agisce col nome di Zaniac. Nel trailer vediamo una folla attendere Zaniac al di fuori di un cinema che riporta la stessa scritta “Zaniac”, facendo intendere che in questa timeline il personaggio è una sorta di celebrità.

Cast e data di uscita di Loki 2

Nel cast ritroviamo gli interpreti già conosciuti nella prima stagione, quindi Tom Hiddleston come Loki, Owen Wilson come Moebius M. Moebius, Sophia Di Martino come Sylvie e Jonathan Majors come Kang il Conquistatore (le sue varianti); si uniranno inoltre Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once), Rafael Casal (Blindspotting), Kate Dickie (Il Trono di Spade) e Liz Carr (Testimoni silenziosi).

La seconda stagione di Loki sarà composta da sei episodi e verrà distribuita in streaming su Disney+ a partire dal 6 ottobre 2023.