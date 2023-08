Serie TV Good Omens 3: Neil Gaiman svela la trama per la terza stagione | Ecco di cosa parlerà Di Giada Massironi - 11

Non ci sono conferme sulla terza stagione di Good Omens, ma il creatore Neil Gaiman ha svelato come si svilupperebbe la trama.

La mente dietro Good Omens continua a lavorare per il successo della serie e l’esistenza dei suoi personaggi. Anche se all’inizio si ipotizzava che sarebbe stata solo una miniserie per Prime Video, l’entusiasmo che si è sviluppato intorno alla produzione sta facendo sognare in grande sia il pubblico che la mente creativa.

Tratto dall’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman e tradotto in italiano sotto il titolo “Buona apocalisse a tutti!”, la serie tv vede come protagonisti due creature bibliche, l’angelo Aziraphale e il demone Crowley, che assuefatti dai piaceri dell’esistenza terrestre non accettano l’idea di un’imminente apocalisse.

Sono consapevoli che presto la terra sarà distrutta e loro saranno costretti abbandonarla, per questo – nonostante le divergenze congenite – decidono di allearsi. L’obiettivo delle due crearure è fermare l’opera apocalittica dell’Anticristo, ossia un bambino di undici anni di cui si sono perse le tracce.

L’ipotetica trama di Good Omens 3

Questo incipit ha dato le basi per lo sviluppo di una trama coinvolgente e intricata, che è stata motivo di grande successo per la serie su Prime Video. Infatti, se inizialmente doveva fermarsi a una sola stagione, alla fine ne è stata realizzata una seconda. Per il momento non si parla di un seguito, ma se dovesse accadere, il creatore ha già le idee chiare: ecco di cosa parlerebbe Good Omens 3.

Neil Gaiman ha scritto su Twitter che la terza stagione sarebbe basata su un sequel del romanzo che lui e Pratchett avrebbero voluto scrivere in passato. Una nuova produzione, quindi, lascerebbe libero spazio alla vena creativa dello scrittore e gli darebbe la possibilità di realizzare un progetto lasciato incompleto. Sui social, infatti, ha spiegato che la stagione 2 di Good Omens rappresenta a tutti gli effetti un ponte verso il sequel, che getta le basi per la stagione 3.

Le idee di Nein Gaiman

La nuova stagione di Good Omens fornirebbe risposte che i lettori non possono trovare sulla carta e ha il potenziale per mettere un punto alla storia di Aziraphale e Crowley come previsto dagli scrittori. Non ci sono dettagli specifici sulla trama, ma secondo alcune indiscrezioni, potrebbe sviluppare parallelismi con Armageddon della prima stagione.

In ogni caso, è positivo che Neil Gaiman abbia già le idee chiare, perché apre alla possibilità di realizzare un sequel. Good Omens 3 vive nella testa dello scrittore, ora non resta che produrlo per i fan.