Serie TV Un posto al sole: qualcuno svela una pagina del copione, brutta fine per un protagonista | Anticipazioni assurde Di Marina Drai - 14

Un personaggio di Un posto al sole finirà in carcere; a rivelarlo è stata l’attrice Ninda Soldano con grande stupore dei fan.

Un posto al sole sta per concludersi, ma niente paura: sarà solo una pausa momentanea! Le avventure dei residenti di palazzo Palladini si fermeranno solo per un paio di settimane, giusto il tempo di distrarsi in vacanza prima di scoprire cosa succederà ai personaggi.

A giudicare da ciò che sta accadendo nelle ultime puntate, di carne al fuoco ce n’è molta, e i fan della serie non vedono l’ora di scoprire come si concluderà questa stagione. I colpi di scena di certo non mancheranno e, ancora una volta, tutto il cast riuscirà a regalare ai telespettatori momenti indimenticabili.

Oggi la fortunata serie conta ben 6280 puntate distribuite in 27 anni: Un posto al sole va infatti in onda su Rai 3 dal 1996. Fin dall’inizio il prodotto tutto italiano è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori e guadagnarsi un posto speciale.

Si tratta della prima soap opera di produzione interamente italiana e anche la più longeva del Paese. La serie prende ispirazione dal format di Neighbours, show australiano che racconta le vicende delle famiglie che vivono nell’immaginaria “Ramsay Street”.

Un posto al sole va in vacanza

Come chi segue la serie sa bene, Un posto al sole andrà in pausa estiva dal 12 al 27 agosto e ripartirà il 28 con nuovi episodi. Il finale di stagione sarà il prossimo 11 agosto e i fan sono in trepidante attesa di scoprire come finiranno le storie dei loro beniamini. Tommy è tra i personaggi più seguiti, ma ciò non significa che non ci sia attesa anche per gli altri.

Nelle nuove puntate prima della conclusione della stagione, Marina potrebbe riuscire a portare a termine il suo piano per smascherare Lara, ma di certo non c’è nulla fino all’ultimo minuto. Roberto invece rischia di finire in ospedale, e la rivelazione delle bugie di Lara potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione.

Un personaggio in carcere

Nina Soldano, l’attrice che veste i panni di Marina, ha, forse involontariamente, anticipato uno spoiler riguardo la serie. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha condiviso una storia con una pagina del copione relativa alle puntate dalla 6279 alla 6800. Facendo un rapido calcolo, si parla di puntate che andranno in onda tra due mesi.

Ciò che ha incuriosito i fan è che alcune scene si svolgeranno nel parlatorio di un carcere; ciò indica che un personaggio finirà dietro le sbarre, anche se è difficile dire di chi si tratterà. Al momento l’ipotesi più probabile è che sia Lara a finire nei guai, ma non è ancora confermato. Di sicuro questo personaggio sarà legato in qualche modo a Marina, visto che anche lei sarà presente in queste scene. Non resta che attendere la prossima stagione per scoprirlo.