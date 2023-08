Serie TV Fenomeno Mare Fuori: svelati i costi per produrre una stagione | Cifre spaventose Di Giada Massironi - 13

Mare Fuori continua a stupire. Dopo aver archiviato un successo senza precedenti, sono stati svelati costi di produzione a doppia cifra.

È stata la serie dell’anno: dopo il boom delle prime tre stagioni sia in tv che sulla piattaforma streaming di RaiPlay, Mare Fuori è diventata una delle produzioni più cult del momento. Il successo ha sollevato numerose curiosità e domande relative alla serie tv incentrata sui giovani ragazzi in cerca di redenzione al carcere minorile di Napoli.

Il regista Ivan Silvestrini è molto attivo sui social e ha costruito un rapporto diretto con i fan. Sempre disponibile a rispondere alle curiosità, è solito ad aprire un box di domande sul suo profilo Instagram in cui le persone possono domandargli ciò che desiderano.

È proprio dai suoi social che sono trapelate informazioni inedite e talvolta spoiler. Questa volta Silvestrini ha risposto a una delle domande più gettonate di sempre: quanti soldi sono stati spesi per produrre Mare Fuori?

Le rivelazioni del regista Ivan Silvestrini

Se già con la seconda stagione Mare Fuori si era fatta spazio nelle classifiche delle serie tv italiane più seguite di sempre, con la terza ha sbaragliato la concorrenza. Dopo i numeri da capogiro ottenuti su Rai2, RaiPlay e Netflix, non c’erano dubbi sulla conferma di una quarta stagione. Basta pensare che sul tavolo c’è l’ipotesi di un remake a stelle e strisce.

L’attesissima quarta stagione dovrebbe uscire a febbraio 2024. Si tratta di una data ipotetica, che è stata in parte confermata dal regista Ivan Silvestrini. Proprio in questi giorni, infatti, i giovani attori stanno continuando le riprese nella città di Napoli.

Mare Fuori, svelati i costi di produzione

Intanto, secondo Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie) ci sono buone possibilità di vedere i protagonisti sul grande schermo. “Credo che anche alcuni episodi della quarta stagione di Mare Fuori andranno al cinema – ha dichiarato l’attore – In generale io recito per raccontare il personaggio, poi che questo venga raccontato su uno schermo più piccolo o più grande dipende dal gusto dello spettatore. Mi occupo della storia, poi la forma che prende questa storia la lascio agli altri”.

Tornando ai costi di produzione, oggi siamo in grado di dirvi quanto è stato speso per la realizzazione di Mare Fuori grazie a una dichiarazione rilasciata dal regista Silvestrini che si è messo a disposizione per rispondere alle domande più disparate. “Quanto costa produrre una stagione di Mare Fuori?“, gli ha chiesto una fan tramite il box di domande su Instagram. La risposta di Silvestrini non è tardata ad arrivare: “Alcuni milioni di euro”. Diretto e puntuale come sempre, il regista ha svelato cifre da capogiro.