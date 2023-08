Serie TV Tutti i motivi per cui Cobra Kai è migliore di Karate Kid Di Noemi Didonna - 13

Cobra Kai è un degno successore dei film di Karate Kid e, sotto alcuni punti di vista, riesce persino a superarlo.

All’inizio nessuno ci credeva, ma la serie su Karate Kid ha dimostrato di essere all’altezza dei film. I fan del franchise si sono detti entusiasti di aver ritrovato Daniel e Johnny sotto nuove vesti, ma comunque sempre rivali.

L’evoluzione del loro rapporto è uno dei motivi per cui la serie tv è riuscita a conquistare i fan dei film: ormai adulti, i due si sono ritrovati a fare i conti col passato e, seppur inizialmente riluttanti, ad arrivare a una tregua per il bene dei giovani atleti.

Cobra Kai è uno dei pochi esempi di sequel più che riusciti e che ha conquistato sempre più popolarità con l’avanzare delle stagioni.

Non ce ne vogliano gli amanti del film, ma ci sono alcuni motivi oggettivi per cui Cobra Kai risulta meglio riuscito di Karate Kid, e l’evoluzione dei personaggi è proprio tra questi. Per quanto la nostalgia possa farci apprezzare i film, è ora di guardare con oggettività ai due prodotti e trarre alcune conclusioni.

Cobra Kai: una serie riuscita

Il primo aspetto per cui Cobra Kai risulta meglio riuscito è nella creazione di una morale articolata che va oltre la semplice lotta tra il bene e il male. Se in Karate Kid Johnny era il cattivo e Daniel il buono, nella serie tv questo aspetto viene approfondito e la rivalità tra i due diventa più sfaccettata. Allo stesso modo, il ritorno di vecchi nemici nella serie ha permesso di creare personaggi tridimensionali e più complessi.

Approfondire i personaggi ha permesso alla produzione di creare una nuova rivalità tra Daniel e Johnny, sicuramente migliore di quella dei film. Tutto ciò ha portato di conseguenza a una trama meno ripetitiva rispetto a quella del franchise dei film e a stagioni ricche di colpi di scena.

Le differenze con i film

Un altro aspetto della serie che è stato molto apprezzato dai fan è che, al contrario dei film che introducevano sempre nuovi personaggi e situazioni indipendenti dalle precedenti, in Cobra Kai la storia prosegue seguendo l’evoluzione dei protagonisti, complicandosi di stagione in stagione. Questa complessità ha permesso di ampliare il numero di personaggi e creare un prodotto più ricco e mai banale.

Infine, altri due motivi che rendono Cobra Kai migliore dei film sono l’azione e l’umorismo. Le coreografie dei combattimenti sono studiate in ogni dettaglio e i confronti tra i personaggi risultano di conseguenza più intensi. Alla serie va anche il plauso di aver introdotto più humor, diventando un prodotto più godibile per tutti.