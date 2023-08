Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: proprio loro sembrano tornare, trapela la foto dal set | Fan impazziti Di Mia Lonigro - 24

Il Paradiso delle Signore: l’attesa per il ritorno sulla TV e le avvincenti novità della stagione 8. C’è un matrimonio in vista?

I fan de “Il Paradiso delle Signore”, la fortunata fiction di Rai 1, non vedono l’ora di rivedere le avventure dei personaggi che hanno catturato il cuore del pubblico per diverse stagioni. Dopo aver concluso la programmazione a maggio, subito dopo sono iniziate le riprese del capitolo otto di questa amata serie, che va in onda ogni giorno nella fascia post pranzo.

La trama di “Il Paradiso delle Signore” è ambientata negli anni ’50 ed è incentrata sulla famosa boutique milanese gestita dalla famiglia Conti. La serie racconta le vicende di amore, amicizia, intrighi e segreti dei protagonisti, creando un mix irresistibile per il pubblico.

Con il ritorno della serie previsto per lunedì 18 settembre, manca sempre meno all’atteso momento in cui il pubblico potrà immergersi nuovamente nelle vicende del paradiso delle signore.

La stagione 8 promette di essere ancora più ricca di avvincenti vicende inedite. La trama si arricchirà con nuovi colpi di scena e intrecci sorprendenti, tenendo il pubblico incollato allo schermo con ogni episodio.

Il Paradiso delle Signore 8: ecco chi ritorna

Nonostante alcune indiscrezioni che circolavano riguardo il futuro dei personaggi, è stato confermato che sia Vittorio Conti (interpretato da Giusi Merli) che Adelaide (interpretata da Laura Glavan) faranno il loro ritorno nella fortunata serie. Entrambi i personaggi avranno delle story line convincenti: Vittorio dovrà confrontarsi con l’apertura della nuova galleria di moda e il segreto di Tancredi, del quale ora è venuto a conoscenza, mentre Adelaide nasconde un segreto ma nella nuova stagione il pubblico avrà l’opportunità di scoprire qualcosa in più.

Gli attori della serie stuzzicano la curiosità dei fan su Instagram, regalando piccoli spoiler sulle prossime trame. Uno di questi attori è Massimo Poggio, che nella fiction interpreta Ezio Colombo. L’attore ha condiviso uno scatto social insieme a Lara Komar, l’interprete di Gloria, suggerendo che i due personaggi torneranno al Paradiso delle Signore e, soprattutto, a Milano. Dopo che Colombo ha scoperto il ricatto di Veronica, sembra che sia più deciso che mai a riconquistare la sua amata Gloria. I fan si chiedono se ci saranno promesse di matrimonio rinnovate nel futuro della coppia.

Manca sempre meno!

Insomma, l’attesa per il ritorno de “Il Paradiso delle Signore” è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà la stagione 8 per i loro personaggi preferiti. Nel frattempo, gli spettatori possono controllare i profili social degli attori per ottenere qualche anticipazione in più e accendere ulteriormente l’entusiasmo per questa amatissima serie televisiva.

Matrimoni in vista, ritorni e new entry: queste sembrano essere le premesse della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore che nonostante le turbolenze Rai e i cambi vertice continua la sua ascesa verso il successo. La moda, l’amore e i segreti del Paradiso torneranno presto a riempire, così, le nostre giornate!