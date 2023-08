Serie TV Sex Education: arrivano le foto dal set per la stagione finale | L’addio doloroso Di Federico Del Ferraro - 9

Sex Education si prepara a dirci addio con la quarta ed ultima stagione; queste foto dal set ci anticipano qualche storyline.

Sex Education è la serie Netflix creata da Laurie Nunn che, con schiettezza e simpatia, ha conquistato un pubblico enorme ed ha portato i temi dell’educazione sessuale al centro della sua narrazione. Degli indubbi meriti che Sex Education è riuscita a confermare negli anni fino ad oggi, all’alba dell’ultima stagione. Tante sono le storyline che necessitano una chiusura e i personaggi a cui manca l’ultimo passo per una evoluzione completa.

Sex Education tornerà fra meno di due mesi e per generare ancora più anticipazione per il finale ha pubblicato alcune foto dal set che ci fanno capire qualcosa su ciò che vedremo nella quarta stagione, o che quantomeno lasciano molto spazio alla speculazione. Le immagini in questione sono sette e sono state pubblicate ufficialmente dai canali social di Netflix e della serie stessa.

Otis dovrà giostrare il suo tempo fra il bimbo e le sue terapie

Il protagonista della storia è Otis Milburn, figlio della sessuologa Jean che, seguendo a modo suo nelle orme della madre, comincia a “lavorare” come educatore sessuale improvvisato per i suoi colleghi studenti al liceo Moordale. Molto è cambiato da questa premessa: alcuni personaggi sono andati via, altri si sono uniti e il liceo Moordale ha chiuso, ma Otis rimane concentrato su questa sua strana vocazione.

Al Cavendish College il protagonista dovrà giostrarsi fra studio, terapie di educazione sessuale e le proprie relazioni, il tutto mentre casa Milburn vedrà l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Un’altra immagine ci mostra invece Maeve, impegnata a lavorare in una libreria. Alla fine della terza stagione la ragazza si è trasferita negli Stati Uniti – fra tanti dubbi – per una grossa occasione accademica e qui vedremo le sue difficoltà e le sue scelte.

Un altro momento importante anticipato dalle foto dal set è la riconciliazione fra Adam e suo padre Michael. Il rapporto fra i due non è mai stato sereno, come vediamo fin dalla primissima scena della serie, quando Michael scopre che Adam ha fatto entrare di nascosto Aimee in camera sua. Nell’immagine li vediamo passare del tempo insieme in quello che sembra una sorta di picnic, quindi immaginiamo che assisteremo ad un chiarimento fra padre e figlio. Vediamo anche un confronto fra Jackson e Viv, oltre ad immagini di Ruby, Isaac e Cal.

Data di uscita di Sex Education 4

La quarta ed ultima stagione di Sex Education arriverà su Netflix il 21 settembre 2023. Sarà composta da otto episodi come le precedenti stagioni.

A lungo i fan hanno discusso della possibilità per Sex Education di continuare oltre la quarta stagione, seguendo i personaggi nelle loro vite adulte o facendo tabula rasa e introducendo un nuovissimo gruppo di protagonisti. Qualsiasi sarà il futuro del franchise Sex Education, il suo primo atto finirà qui.