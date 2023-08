Serie TV Un Posto al Sole: Manuel sparerà con la pistola dello zio? La trama si ribalta | Anticipazioni Di Ambra Ferri - 11

I telespettatori di Un Posto al Sole sono rimasti con il fiato sospeso dopo le ultime puntate. Manuel sparerà con la pistola dello zio?

Le nuove puntate di Un Posto al Sole saranno piene di sorprese, perché la trama sta prendendo risvolti davvero inaspettati. Sappiamo che il piccolo Manuel ha malauguratamente trovato la pistola nascosta dallo zio. L’arma era nel borsone e il piccolo, spinto dalla curiosità tipica dei bambini, l’ha aperto.

Un gesto che lo mette in serio pericolo, visto che non è ancora in grado di distinguere un’arma vera da un giocattolo. Ecco perché tutti si chiedono se, preso dall’entusiasmo, il bambino sparerà qualche colpo.

Le anticipazioni sulle nuove puntate sono davvero sorprendenti: da ora in poi, si rimescoleranno le carte in tavola. Niente sarà più come prima, soprattutto il rapporto tra lo zio di Manuel e sua sorella Rosa.

Un Posto al Sole: le anticipazioni

Aldilà della pistola, le prossime puntate saranno ricche di risvolti di trama. Una delle protagoniste sarà Rossella, che cercherà di realizzare ciò che è successo tra Ada e Nunzio. Il loro incontro la fa soffrire molto, ma è arrivato il momento di prendere consapevolezza della situazione. Antonio sta vivendo un periodo difficile, in cui fa molta fatica a decifrare le sue emozioni. Ecco perché cercherà in Viola una spalla su cui contare.

Anche Clara non è nella sua forma migliore: sempre nervosa e arrabbiata, sfogherà tutta la sua frustrazione su Alberto. Se sembrava che i due avessero trovato una quadra, l’equilibrio si sgretolerà. Il nervosismo di Clara avrà pesanti conseguenze sulla loro relazione, che sembra ormai essere arrivata al capolinea.

Manuel in pericolo con la pistola dello zio

Il vero protagonista di queste puntate sarà il piccolo Manuel, che ha trovato l’arma nascosta dallo zio. Convinto che sia solo un giocattolo, il bambino inizierà a maneggiarla pericolosamente. Ora tutti si domandano se scaglierà un colpo. Questa volta la trama potrebbe davvero ribaltarsi.

In poco tempo lo zio di Manuel si accorgerà di aver perso la sua pistola, ma ci vorrà un po’ prima che realizzi dove sia. Stando alle anticipazioni, Manuel mostrerà l’arma ad alcuni suoi amici di scuola che, incuriositi, gli chiederanno di giocarci. Ecco perché c’è il rischio che venga sferrato qualche colpo di pistola e che ci sia qualche vittima.

Dalle anticipazioni non si capisce se qualcuno si farà male, ma di certo i bambini sono in una situazione di pericolo per colpa dello zio di Manuel. Sua sorella Rosa gliela farà passare liscia anche questa volta? Per scoprirlo, non resta che guardare le nuove puntate in onda su Rai3!