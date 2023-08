Serie TV Il paradiso delle signore 8, ormai è guerra: Tancredi contro Conti | Anticipazioni clamorose Di Diandra Migliorucci - 8

La nuova stagione dell’amata soap opera vedrà scontrarsi i due personaggi cardine della storia e la lotta sarà a colpi di vendite.

Il paradiso delle signore è una fiction targata Rai molto amata dal pubblico italiano, che rimane incollato al piccolo schermo per scoprire che cosa succederà di nuovo ai personaggi della serie. La settima stagione si è conclusa lo scorso 5 maggio e ha lasciato il pubblico con molti dubbi e curiosità.

La nuova stagione, che prenderà il volo il prossimo settembre sempre su Rai1 e sempre nella fascia oraria pomeridiana, sembra essere proprio avvincente e ricca di colpi di scena come questa serie televisiva è sempre stata.

Grazie ai post pubblicati dagli attori della fiction sui loro profili social abbiamo potuto avere dei piccoli assaggi sulle novità che l’ottava stagione porterà con sé. Matilde e Tancredi saranno i principali personaggi della nuova stagione, ma si attende con trepidazione anche l’arrivo di un nuovo personaggio nel cast.

Stiamo parlando del figlio, tenuto nascosto fino a questo momento, della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Questa new entry porterà, senza alcun dubbio, molto scompiglio nella vita di Guarnieri.

Nuovi ritorni per intrecciare ancora di più le storie

Nel corso delle nuove puntate dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore vedremo fare il tanto atteso ritorno di Riccardo e Marta Guarnieri. Oltre a questi due personaggi, c’è trepidazione anche per il rientro di Gloria nel cast.

Ciliegina sulla torta è l’entrata in scena del figlio segreto della Contessa che la donna stessa userà contro il suo ex cognato nonché anche ex amante. Tra tutti questi rientri sorprendenti, c’è una coppia che si darà battaglia a vicenda.

Umberto e Tancredi contro Vittorio

Nella nuova stagione Vittorio Conti dovrà vedersela con il negozio-rivale Galleria Moda Milano, che Umberto e Tancredi hanno inaugurato con l’intento di mandarlo in bancarotta. Inoltre, i due hanno privato Conti sia di Matilde che di Flora, la sua ormai ex stilista ufficiale. Per appesantire l’animo di Vittorio ci sarà anche il segreto della fabbrica Frigerio.

Inoltre, anche Riccardo e Marta andranno contro Conti e Tancredi ha in mente un solo ed unico obiettivo, ovvero quello di far allontanare la moglie di Vittorio da lui, così da annientarlo una volta per tutte. Insomma, l’ottava stagione de Il paradiso delle signore ci riserverà dei grandi colpi di scena. Non ci resta che attendere il suo inizio.