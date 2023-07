Serie TV Il paradiso delle signore 8: finalmente proprio loro si sposano! Chi sono? | FOTO Di Diandra Migliorucci - 15

La nuova stagione della fortunata fiction sarà ricca di sorprese, arrivando addirittura a celebrare le nozze di qualcuno.

Il paradiso delle signore è una soap opera italiana che ha riscosso un enorme successo da otto anni a questa parte, andando in onda tutti i pomeriggi su Rai1 e intrattenendo il pubblico del Bel Paese con le sue storie intriganti e personaggi carismatici.

Sebbene la settima stagione sia finita lo scorso 5 maggio, le riprese della nuova stagione sono iniziate a giugno e alcuni scatti hanno preannunciato piccoli ma significativi spoiler riguardo alle avventure (e disavventure) dei nostri protagonisti.

Come abbiamo già appurato tramite diverse fotografia condivise sui social dagli stessi attori, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà una delle protagoniste principali di questa nuova ottava stagione. Scopriremo alcuni suoi segreti molto intimi e privati come, ad esempio, il fatto che ha un figlio.

Ma di recente è scoppiata un’altra grossa anticipazione riguardo i protagonisti de Il paradiso delle signore. Sempre grazie ad uno scatto pubblicato sui social media, i fan della fortunata serie televisiva hanno potuto scoprire ad intuire che nella nuova stagione qualcuno convolerà a nozze.

Un matrimonio ne Il paradiso delle signore

Oltre ad essere tutti focalizzati sulla Contessa Adelaide, l’attenzione dei fan della serie tv è stata attirata anche da una foto di una chiesa preparata per ospitare un matrimonio. Questo significa che qualcuno tra i protagonisti della soap opera si sposerà.

Lo scatto è stato condiviso lo scorso 11 luglio sui social, mostrando una chiesa addobbata a festa sul set che si occupa della fiction di Rai1. Non appena è spuntato questo scatto, la prima domanda che tutti si sono posti è chi saranno i novelli sposi.

Chi si sposerà nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore?

Non appena la foto della chiesa adornata per celebrare un matrimonio è uscita sui canali social, tutti i fan della fortunata fiction targata Rai1 si sono chiesti chi sarà il marito e chi la moglie. Sfortunatamente, al momento questa informazione non è ancora disponibile. Tuttavia, sono già sorte le prime congetture sui possibili nomi papabili che si uniranno nel sacro vincolo del matrimonio.

Ma sono ancora tutte supposizioni. Non ci resta che attendere l’inizio dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore per scoprire chi attraverserà la navata per raggiungere il suo amato. La nuova stagione andrà in onda dal prossimo 11 settembre su Rau1 dalle 16 alle 17. Come di consueto.