The Idol 2 si farà? La HBO sembra contenta finale perfetto per un nuovo capitolo Di Federico Del Ferraro

The Idol, la controversa serie HBO di e con The Weeknd, potrebbe non vedere più la luce della pubblicazione.

HBO non ha centrato il segno con The Idol, la serie creata da Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim e dall’ideatore di Euphoria, Sam Levinson. Il prodotto che voleva porsi a metà fra disagi femminili e corruzione del mondo dello spettacolo è finito per diventare un misto fra erotismo fatto male, glorificazione della tossicità e della sofferenza. “L’idolo” che da il nome allo show è diventato un qualcosa di indefinito ed il motivo è l’excursus che la produzione di The Idol ha vissuto.

Date queste disastrose premesse – Rotten Tomatoes registra un indice di gradimento del 22% – sembrerebbe scontato che HBO dica addio a The Idol in fretta e senza pensarci due volte, ma non è successo (almeno, non ancora). Alcune dichiarazioni del cast e la mancanza sia di un rinnovo che di una cancellazione fanno di The Idol un prodotto dal futuro ancora incerto.

Randolph è convinta che The Idol 2 si farà

Da’Vine Joy Randolph, attrice e cantante che in The Idol interpreta la manager Destiny, ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano favorire, se non confermare ufficiosamente, la realizzazione di una seconda stagione. Intervistata da Variety ha detto che HBO è stata “molto contenta” della prima stagione di The Idol e che “è intenzione di tutti avere una seconda stagione”.

Le dichiarazioni sembrano assurde se consideriamo la ricezione gelida, se non avversa, che ha incontrato The Idol. Inoltre, Randolph sostiene che il finale della Stagione 1 è perfetto per l’inizio di un nuovo capitolo, ma ancora non è chiaro se la serie è stata cancellata o se si componeva effettivamente di soli cinque episodi. Insomma, The Idol ha fatto acqua da tutte le parti e l’unico motivo per cui HBO potrebbe volere il rinnovo è la quantità di visualizzazione raccolte per via di un passaparola negativo che ha stuzzicato la curiosità di tanti spettatori.

I problemi che hanno affondato The Idol

The Idol si proponeva come un’esplorazione di un mondo dello spettacolo oscuro, che corrompe i suoi protagonisti e che nasconde dei segreti impensabili. La protagonista Jocelyn (Lily-Rose Depp) è una stella del pop con un recente passato traumatico che incontra Tedros (The Weeknd), il proprietario di un club e capo di una setta segreta. I problemi però che hanno portato al deragliamento sono iniziati molto presto: Amy Seimetz, che sarebbe dovuta essere la regista, abbandona il progetto nel 2022 e costringe la produzione a ripetere molte riprese.

Il set è stato descritto come caotico, con molte riscritture quotidiane ed un ritardo sempre maggiore negli ordini del giorno. La narrativa generale ne ha ovviamente risentito, così come il lavoro di attori e crew. Infine, il coinvolgimento di Levinson ha dato a The Idol una forte marcatura erotica-pornografica, con l’inserimento di scene sempre più spinte e grafiche sotto questo punto di vista che poco hanno a che fare con la rappresentazione di un mondo corrotto e servono più come effetto sensazionalistico.

Con la mancanza totale di informazioni ufficiali su The Idol 2 è impossibile pronunciarsi su trama, cast e soprattutto date di uscita, ma il rinnovo sarebbe davvero una notizia davvero sorprendente.