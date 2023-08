Serie TV 9 storie che Sex Education deve chiudere prima del suo imminente finale | Ci riuscirà? Di Federico Del Ferraro - 11

Sex Education sta per giungere al traguardo con la quarta ed ultima stagione e deve chiudere queste storie prima che accada.

Sex Education ha conquistato il pubblico di Netflix sia grazie alla sua spigliatezza nel trattare i temi della sessualità e dell’educazione sessuale, sia per i suoi personaggi che, fra i corridoi liceali di Moordale, stringono e rompono di continuo relazioni amorose e amichevoli. La serie offre la formula del teen drama ma con un approccio più maturo e, soprattutto, elevato grazie alla presenza delle tematiche sessuali, spesso ritenute tabù, fetish o spettacolo.

Sex Education taglierà la linea del traguardo il 21 settembre 2023 con la sua quarta ed ultima stagione e sono ancora diverse le estremità libera da annodare per chiudere le varie storyline. I personaggi tanto amati dal pubblico meritano una risoluzione degna dei loro archi narrativi, e queste nove storyline sono quelle che Sex Education non può assolutamente sbagliare.

Che fine ha fatto Hope?

Hope Haddon è il personaggio antagonista della terza stagione che arriva a Moordale ed instaura un regime che va a rovesciare quello ben più aperto del suo predecessore, Michael Groff. Hope è crudele con gli studenti per tutto il corso della stagione, fino al suo licenziamento finale e ad una scena di avvicinamento empatico fra lei ed Otis. Proprio questa scena sembra indicare che Hope ha una storia da raccontare più grande del suo antagonismo e che potrebbe tornare nella quarta stagione.

La famiglia Groff è ancora disunita

La famiglia Groff è una famiglia disunita fin dal primo episodio della serie, quando Michael scopre che Adam ha fatto entrare di nascosto nella sua camera Aimee, ai tempi sua ragazza. I litigi fra Adam e Michael hanno sempre aggravato la tensione in casa fino a quando Maureen, madre di Adam, ha chiesto il divorzio. Questa frattura dovrà essere riparata o confermata del tutto nella quarta stagione, dando un finale soddisfacente a Michael e Maureen come coppia o come persone indipendenti.

Jackson e le sue disavventure amorose

Jackson Marchetti è il classico cool guy della scuola, ma il personaggio ha fin da subito mostrato di saper andare oltre lo stereotipo. Ciò che invece non è mai riuscito a fare è trovare una relazione stabile che gli potesse dare vera felicità: da Maeve a Cal, Jackson è sempre rimasto scottato. Nella quarta stagione dovrà trovare la sua dimensione, che sia da solo o in compagnia di un nuovo interesse amoroso come la sua amica Viv.

La risoluzione finale di Aimee

Aimee ha anch’essa vissuto un arco narrativo molto intenso nel corso degli anni. Partita come una ragazza simpatica ma ingenua, spesso snobbata dai suoi “amici” più elitisti, Aimee ha subito delle molestie sessuali su un bus ed il trauma è stato sufficiente a mandare il tilt la sua relazione con Steve e soprattutto la sua serenità nella vita quotidiana. Aimee deve riuscire a superare del tutto il trauma e ritrovare sé stessa.

Adam deve venire a patti con la sua sessualità

Adam ha vissuto tanti cambiamenti ed ha oltrepassato la linea fra antagonista (per quanto un classico bullo del liceo possa essere un antagonista) a personaggio per cui tifiamo. I suoi problemi di auto-accettazione derivano principalmente dal rapporto con la famiglia e questo deve essere aggiustato nell’ultima stagione per permettere ad Adam di abbracciare la sua sessualità e non sentirsi in difetto verso il mondo che lo circonda o la sua stessa famiglia.

Eric deve camminare sulle proprie gambe

Eric è la spalla del protagonista ed in quanto tale non è mai stato davvero sotto i riflettori. Ha vissuto tantissimi cambiamenti ed evoluzioni, e si è legato a diverse persone nel corso della serie, ma di fatto non si è mai affermato individualmente. Sex Education si basa sulla formula delle relazioni amorose ma non dovrebbe passare il messaggio che i personaggi sono completi o felici solo quando sono in una relazione. Eric deve imparare a camminare sulle proprie gambe ed affermare la sua individualità prima di trovare qualsiasi altro compagno.

Il figlio di Jean e la sua relazione con Jakob

La fine della terza stagione ha portato un nuovo membro in casa Milburn con il parto – complicato – di Jean. Ciò che come pubblico ancora non sappiamo è chi sia il padre del neonato, e questa informazione andrà ad impattare sulla relazione fra Jean e Jakob. Considerando dall’esclamazione di Jean quando legge il nome del padre, (“Oh, merda!”) non si prospetta nulla di buono.

La relazione fra Otis e Maeve

Dopo innumerevoli vicissitudini, Sex Education deve mettere un punto al rapporto fra Otis e Maeve che va avanti dai primissimi episodi della serie. I due sono stati prima partner d’affari, poi amici, infine brevemente fidanzati. Il loro neonato rapporto è andato però in fumo quando Maeve è dovuta partire per gli Stati Uniti per una importante occasione accademica, allontanandoli. Nella quarta stagione questa relazione, che è alla base di tutto lo show e dei personaggi di Otis e Maeve, deve essere portata a compimento oppure essere messa definitivamente da parte per permettere ai due di trovare la loro strada ed il loro posto nel mondo.

Sex Education deve far vincere l’educazione sessuale

Sex Education vuole far passare il messaggio che l’educazione sessuale è un qualcosa che non dovrebbe mancare dalle scuole, un beneficio per gli studenti ed un merito dell’istituto, ma con il finale della terza stagione questo messaggio sta passando brutti momenti. Moordale chiude i battenti proprio per la cattiva reputazione che la presenza dell’educazione sessuale ha generato, e questo non è un finale accettabile. Sex Education deve mostrare che questo insegnamento è un pregio e non dovrebbe mancare nelle scuole al fine di dare la giusta guida a tutti i giovani su temi davvero importanti.