Serie TV Nel finale di Riverdale torneremo nel presente: la descrizione ufficiale dell’episodio | Anticipazioni Di Federico Del Ferraro - 13

L’emittente The CW ha rilasciato la descrizione ufficiale dell’episodio finale di Riverdale: si ritorna nel presente.

Riverdale sta per finire e con esso si chiude una storia che va avanti dal 2017 e che ha spaziato fra omicidi, misteri, dimensioni parallele e viaggi nel tempo; insomma, Riverdale non si è di certo risparmiata nei suoi elementi sovrannaturali e fantastici. Proprio i viaggi nel tempo sono stati il tema dell’ultima stagione, con l’intero gruppo di amici trasportati indietro negli anni Cinquanta e senza memorie di quanto accaduto fino ad allora – ad eccezione di Jughead.

The CW, emittente televisivo statunitense che trasmette Riverdale, ha pubblicato la sinossi ufficiale dell’episodio venti della settima stagione, vale a dire il finale di serie intitolato proprio “Addio, Riverdale”. In questo episodio leggiamo che i nostri protagonisti torneranno nel presente di Riverdale ma non tramite fantastici viaggi nel tempo, ma dopo un puro e semplice fast-forward che porterà noi e loro nei giorni recenti. Un personaggio, oramai anziano, avrà una particolare richiesta da fare.

Il desiderio di Betty

Betty Cooper (Lili Reinhart) è una dei protagonisti di Riverdale e sarà centrale nel finale di serie. Ciò che andremo a descrivere non è spoiler, in quanto presente nella sinossi pubblicata dall’emittente, ma contiene ovviamente delle anticipazioni molto vaghe. La descrizione recita: “LASCIANDO RIVERDALE – Tornata al presente e nostalgica della sua vita a Riverdale, Betty, ora ottantaseienne, si rivolge ad un amico speciale per rivivere l’ultimo giorno di liceo con i suoi amici, le loro memorie ripristinate”.

Betty è quindi presa da una forte nostalgia per le avventure vissute in giovinezza e cerca un modo per poterle rivivere per l’ultima volta. Che questo sia solo un modo per tornare giovani o sia legato in qualche modo alla narrazione stessa di Riverdale non ci è dato saperlo e lo scopriremo solo guardando il finale, così come l’identità dell’amico speciale al quale Betty chiede aiuto.

Chi aiuterà Betty a realizzare il suo desiderio?

La candidata numero uno per assistere Betty nel suo desiderio è certamente Tabitha Tate. Interpretata da Erinn Westbrook, Tabitha ha scoperto durante la sesta stagione di essere l’angelo guardiano di Riverdale e dei suoi abitanti e di possedere poteri “cronocinetici”, ovvero di manipolazione del tempo. È lei a cancellare la memoria a Jughead dopo il ritorno negli anni Cinquanta. Betty potrebbe rivolgersi a Tabitha per ripristinare le memorie degli altri e rivivere i momenti della sua giovinezza per un’ultima volta prima di lasciare Riverdale per sempre.

Ricordando che la trasmissione italiana di Riverdale è di una settimana in ritardo rispetto alla prima TV americana, il finale di stagione da noi cadrà il 20 ottobre 2023. Ancora undici episodi ci separano dal finale e siamo intenzionati a goderci tutto il viaggio.