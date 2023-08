News Agosto ricco d’amore per questo segno, per un’altro invece è un dramma | È il tuo? Di Marina Drai - 7

Che cosa prevedono per noi le stelle questo agosto? Un segno sarà molto fortunato in amore, mentre un altro soffrirà.

Per chi va in vacanza, agosto è il mese perfetto per fare nuove amicizie e, magari, trovare l’amore. In villeggiatura si possono conoscere tante persone e fare esperienze indimenticabili; se la fortuna gira dalla vostra parte, potreste trovare addirittura l’anima gemella.

Per questo agosto l’oroscopo parla chiaro in fatto d’amore: ci sarà un segno particolarmente fortunato che avrà tante occasioni per coltivare la propria vita sentimentale. Per lui le prossime settimane saranno molto proficue, soprattutto quella di ferragosto quando i festeggiamenti estivi arriveranno al culmine.

Ci sarà però un altro segno che farà più fatica a godersi ciò che resta dell’estate e dovrà fare i conti con un po’ di sfortuna. Niente di insuperabile, ma è molto probabile che agosto non sarà il mese giusto per coronare i suoi sogni d’amore.

Qualsiasi cosa l’oroscopo prevede per voi, non dimenticate mai che fortuna e sfortuna si alternano e dopo un brutto periodo tornerà di nuovo la serenità. Se invece fate parte dei fortunati nati sotto il segno prescelto di agosto, sfruttate al massimo il regalo che le stelle hanno voluto farvi.

Agosto d’amore per questo segno

Qual è il segno che sarà più fortunato in amore questo agosto? Questo mese la dea bendata bacerà i nati sotto il segno dell’Ariete: per voi ci saranno meravigliose notizie dal punto di vista sentimentale. I single avranno molte occasioni per conoscere nuove persone e trovare la propria anima gemella; chi è già fidanzato, invece, vivrà un periodo di forte passione col proprio partner.

In generale le stelle sono dalla vostra parte, quindi oltre che dal punto di vista dell’amore sarete molto fortunati in generale, anche nelle finanze e nel lavoro. Tornati dalle ferie potreste trovare una bellissima sorpresa, come un aumento o addirittura un salto di carriera. Sicuramente non potete lamentarvi di come andranno le cose.

Difficoltà per i nati sotto questo segno

Agosto sarà un po’ meno bello per i nati sotto il segno dello Scorpione che dovranno affrontare molte difficoltà, soprattutto in amore. Purtroppo per raggiungere i vostri obiettivi sentimentali dovrete affrontare qualche ostacolo, ma nulla che la vostra determinazione non vi permetterà di superare.

Sicuramente dovrete impegnarvi più degli altri e le cose potrebbero non andare bene alla prima occasione. Non demordete: un periodo più difficile non deve influire sul vostro buon umore. Agosto sarà un mese per dimostrare a voi stessi quanto valete. Il consiglio è di concentrarvi su di voi e sulla vostra felicità, senza rimanere “vittime” degli altri. Tenete duro e presto il sole ritornerà a splendere!