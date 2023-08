Cinema

Serie TV Loki: il nuovo personaggio di Ke Huy Quan unirà i suoi due ruoli più famosi

La seconda stagione di Loki è in arrivo e una delle grandi novità è l’aggiunta al cast del premio Oscar Ke Huy Quan.

Una delle serie più apprezzate del Marvel Cinematic Universe è Loki, creata da Michael Waldron con Tom Hiddleston di nuovo nei panni del Dio dell’Inganno che da il nome allo show. Loki è riuscito a distinguersi rispetto agli altri prodotti seriali dei Marvel Studios grazie ad un protagonista carismatico, personaggi interessanti ed una vicenda di viaggi nel tempo che riesce a mantenere un mistero coinvolgente.

Questo mistero permane anche nell’imminente seconda stagione. Al termine della Stagione 1 infatti la Time Variance Authority, ente sovrannaturale che gestisce le linee temporali, è stata alterata ed è sotto il giogo di Kang dopo che Sylvie, nella linea temporale primaria, ha ucciso la variante di Kang chiamato Colui che rimane. La Stagione 2 promette quindi moltissime novità, fra cui l’ingresso di O.B., tecnico della TVA interpretato da Ke Huy Quan. Ma perché questo personaggio è così significativo?

O.B. aiuterà Loki e Mobius

Nel trailer ufficiale per Loki Stagione 2 vediamo il protagonista e Mobius M. Mobius (Owen Wilson) recarsi dal tecnico della TVA chiamato O.B. per un aiuto. A seguito dell’apertura del Multiverso infatti Loki è afflitto da dei frequenti casi di time slipping che gli provocano dei viaggi involontari tra le linee temporali. O.B. riconosce i sintomi e la patologia, ma non ha una soluzione pratica e veloce per aggiustarlo.

Questi casi di time slipping porteranno Loki e i suoi pochi alleati rimasti ad incontrare un’altra variante di Kang il Conquistatore – sempre interpretato da Jonathan Majors -, stavolta un inventore degli anni Venti del Novecento chiamato Victor Timely. O.B., col suo lavoro ed il contesto della serie, è la summa perfetta dei ruoli più famosi di Ke Huy Quan ha interpretato nella sua carriera.

O.B. è sia Data che Waymond Wang

Ke Huy Quan ha avuto una carriera molto insolita, per non dire unica. Ha debuttato in Indiana Jones e il tempio maledetto, il secondo capitolo della saga diretto da Steven Spielberg, ma è poi rimasto nell’immaginario cult cinematografico grazie al suo ruolo di Data ne I Goonies, film che ha segnato un decennio e che continua ad influenzare le opere recenti – ogni riferimento a Stranger Things è puramente casuale, ovviamente. Dopo anni di allontanamento dal cinema Quan è tornato in una grande produzione con Everything Everywhere All at Once, che gli è valso l’Oscar per migliore attore non protagonista.

O.B., probabile pseudonimo di Uroboro (Ouroboros in originale), è un tecnico tanto quanto lo era Data e viaggerà fra i Multiversi come ha fatto Waymond Wang. In questo suo improvviso rilancio di carriera da favola, Quan riunisce i suoi due ruoli più celebri.

Loki Stagione 2 arriverà in streaming su Disney+ dal 6 ottobre 2023.