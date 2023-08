Serie TV Nuovo cambio a sorpresa per la Fase 5 del MCU, prima di Loki 2 arriva proprio lui Di Elisa Sirtori - 9

Prima che arrivi l’attesissima seconda stagione di Loki, i Marvel Studio fanno un altro cambiamento inaspettato e modificano la Fase 5.

I progetti della Marvel stanno tutti subendo ritardi importanti per via degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, ma sui lavori già portati a termine, come Loki 2 e I Am Groot 2 l’uscita è alle porte.

Adesso abbiamo un sorprendente secondo trailer di I Am Groot 2 prima del suo debutto, che sarà il 6 settembre 2023, esattamente un mese prima dell’attesissima uscita della seconda stagione di Loki.

Non sono molti gli show Marvel che hanno avuto la conferma per una seconda uscita, per adesso abbiamo le conferme solo per I Am Groot, Loki e la serie antologica, amatissima sia dai più piccole che dai grandi, What If…?

Ma proprio adesso che ci apprestiamo a vedere le serie tv in programma, le uniche che probabilmente vedremo per molto tempo in attesa che gli scioperi finiscano, ecco che i Marvel Studio decidono di fare un nuovo cambiamento alla Fase 5.

La Fase 5 viene ancora una volta modificata

C’è grande attesa e fermento per il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’inganno, che arriverà sui nostri schermi il 6 ottobre 2023, ma prima di lui arriverà la seconda stagione di I Am Groot e adesso abbiamo avuto anche un nuovo trailer a sorpresa svelandoci qualcosa in più di quello che accadrà a uno dei personaggi più amati dei Guardiani della Galassia.

La scelta di confermare una seconda stagione per le serie animate del MCU è l’ultimo dei grandi cambiamenti messi in atto dalla Marvel nella narrazione della saga dell’infinito, che ha avito già parecchi ritardi dovuti alla Pandemia, questo ha portato Kevin Feige a dover modificare l’ordine di uscita dei progetti.

Perché I Am Groot ha avuto una seconda stagione?

Dopo la prima uscita sul piccolo schermo segnata da WandaVision, a oggi sono state ben dieci le serie tv prodotte e lanciata su Disney+, l’ultima è stata Secret Invasion, tra tutti questi progetti, gli unici che hanno avuto conferma per un ritorno sono stati, Loki e due serie animate, tra l’altro I Am Groot viene considerata una serie più per bambini, anche per la brevità degli episodi.

Inoltre, anche se la storia si inserisce nel canon Marvel, gli eventi non sono particolarmente impattanti sulla narrazione per la Saga del Multiverso, cosa che invece lo è per Loki, quindi come mai portare avanti questo progetto? Beh la risposta è semplice, in questi anni ci sono state troppe difficoltà per le serie e i film che prevedevano attori, quindi la Marvel si è vista costretta a puntare di più sulle serie tv animate, quindi probabilmente dovremo aspettarci che continueranno a portare avanti questi progetti, nonostante siano poco incisive per il futuro della saga.